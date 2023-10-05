Мама Юлія з новонародженою донькою і лікарем Олександром Сімкіним

У Львівському обласному перинатальному центрі 2 жовтня народилася дівчинка-богатирка з вагою 4850 г і зростом 59 см. Дитина абсолютно здорова, спокійна, добре їсть і спить, гарно набирає вагу. Сьогодні, 5 жовтня, маму і новонароджену дівчинку виписують додому, повідомила ZAXID.NET директорка Центру Марія Малачинська.

У родині Комарницьких зі Львова це – четверта дитина. І перша дитина, що народилася з такою великою вагою. Як розповіла ZAXID.NET мама немовляти Юлія, старші діти (хлопчик і дві дівчинки) народилися з меншою вагою.

Жінка народила дитину природним шляхом. На пологах дружину підтримував чоловік Андрій Комарницький.

«Пологи у мене приймав лікар Олександр Сімкін. Він мені дуже допоміг. Не дивлячись на те, що дитина мала велику вагу, я народила доньку без жодного розриву, без жодної тріщини», – каже Юлія.

Як назвуть дівчинку, наразі ще не вирішили. Є три варіанти: Єва, Емілія або Вероніка. Обрати ім’я для сестрички доручать наймолодшій доньці.

У червер, 5 жовтня, дівчинку-богатирку виписали з пологового і вона поїхала додому , де на неї з нетерпіннм чекали старші брат і дві сестрички.