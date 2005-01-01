У Саудівській Аравії вперше в історії призначили міністра культури

Саудівський принц Бадр бен Абдалла бен Фархан Аль Сауд призначений першим в історії королівства міністром культури. Як повідомило Саудівське агентство друку, відповідний указ підписав у суботу, 2 червня, король Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд.

За даними агентства, монарх розпорядився створити незалежне відомство, яке відповідає за розвиток культури у країні. Раніше цим питанням займалося міністерство інформації і культури країни.

Крім того, король призначив Абдель Латіфа бен Абдель Рахмана Аль аш-Шейха новим міністром у справах ісламу, давату (поширення ісламу) і настанови; саудівського бізнесмена Ахмеда бен Сулеймана ар-Раджха поставив на чолі міністерства праці і соціального розвитку. Також за указом короля призначені заступники керівників МВС і Міненерго країни.

Перестановки в Раді міністрів пройшли в контексті плану «Бачення-2030», що передбачає трансформацію саудівського суспільства, в тому числі в питанні культури. З початком його реалізації в королівстві після 40 років заборони відкрилися публічні кінотеатри, регулярно проводяться музичні концерти та фестивалі, у планах – будівництво першої у країні опери. Крім того, жінкам дозволили водити автомобілі.