Криївку облаштують поблизу гуцульської гражди

У львівському музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького у секторі Гуцульщина з'явиться реконструкція криївки УПА.

«Підземний 10-метровий тунель з'єднає притулу (господарську прибудову) у гуцульській гражді та приміщення криївки, де буде показано повсякденне життя повстанців. Завершити об'єкт планується до урочистої дати – 14 жовтня 2022 року, коли країна святкуватиме 80-ту річницю Української Повстанської Армії», – ідеться в дописі на Facebook-сторінці музею.

Станом на зараз вже викопано котлован і заготовлено частину лісу і будівельних матеріалів для відтворення криївки.

Так майбутня криївка виглядає сьогодні

Та музей просить допомогти із будівельними роботами на волонтерських засадах і з експонатами для нового об'єкту. Для криївки потрібні:

Книжки, література

Шахи

Українсько(польський)-англійський словник

Макети зброї: ППШ, ППС, діхтярь, вальтер, люгер, гранати

Військові дерев’яні ящики

Наплічник

Листівки

Циклостиль

Жовтий папір

Упівська уніформа

Старе радіо

Динамо-машина ручна

Люстерко старе

Старе горнятко, виделки, ложки, тарілки

Ручна машинка для стрижки

Примус

Золінген

Пензлик до гоління

Мило

Ікона

Фляга

Армійський казанок

Ліжники, матраци з тирси

Бінокль-далековид

Портупея з кобурою

Наручний годинник

Кишеньковий годинник

У музеї народної архітектури і побуту можна побачити давні хати, у яких жили українці кілька століть тому, тогочасний побут та культуру. Також тут проводять майстер-класи із народних ремесел і тематичні екскурсії.