У Шевченківському гаю готують новий експонат – криївку УПА
Львів'ян просять допомогти в облаштуванні криївки у скансені
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У львівському музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького у секторі Гуцульщина з'явиться реконструкція криївки УПА.
«Підземний 10-метровий тунель з'єднає притулу (господарську прибудову) у гуцульській гражді та приміщення криївки, де буде показано повсякденне життя повстанців. Завершити об'єкт планується до урочистої дати – 14 жовтня 2022 року, коли країна святкуватиме 80-ту річницю Української Повстанської Армії», – ідеться в дописі на Facebook-сторінці музею.
Станом на зараз вже викопано котлован і заготовлено частину лісу і будівельних матеріалів для відтворення криївки.
Так майбутня криївка виглядає сьогодні
Та музей просить допомогти із будівельними роботами на волонтерських засадах і з експонатами для нового об'єкту. Для криївки потрібні:
- Книжки, література
- Шахи
- Українсько(польський)-англійський словник
- Макети зброї: ППШ, ППС, діхтярь, вальтер, люгер, гранати
- Військові дерев’яні ящики
- Наплічник
- Листівки
- Циклостиль
- Жовтий папір
- Упівська уніформа
- Старе радіо
- Динамо-машина ручна
- Люстерко старе
- Старе горнятко, виделки, ложки, тарілки
- Ручна машинка для стрижки
- Примус
- Золінген
- Пензлик до гоління
- Мило
- Ікона
- Фляга
- Армійський казанок
- Ліжники, матраци з тирси
- Бінокль-далековид
- Портупея з кобурою
- Наручний годинник
- Кишеньковий годинник
У музеї народної архітектури і побуту можна побачити давні хати, у яких жили українці кілька століть тому, тогочасний побут та культуру. Також тут проводять майстер-класи із народних ремесел і тематичні екскурсії.
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