Речі Курта Кобейна продали на аукціоні у США

У американськом Нашвіллі відбувся аукціон, під час якого продавали речі фронтмена гурту Nirvana Курта Кобейна. Серед лотів – джинси, які музикант носив у кліпі Heart-Shaped Box. Їх продали за 412 750 доларів. Про це у понеділок, 20 листопада, повідомило видання Euronews.

Також на аукціоні продали невідкриту пачку сигарет American Spirit, що належала Кобейну. Імовірно, вона стала найдорожчою пачкою сигарет в історії – її придбали за 5 200 доларів.

«Ментолові American Spirit були улюбленою маркою покійної рок-зірки. Цю пачку забрав сусід Кобейна в реабілітаційній клініці Лос-Анджелеса, де він пробув кілька днів, перш ніж вкоротити собі віку», – йдеться в описі лоту.

Електрогітару Fender Mustang для лівої руки, на якій Кобейн востаннє грав у Мюнхені в 1994 році, купили за 1 587 500 доларів.

«Це дійсно культова гітара, оригінальні струни та оригінальний гітарний ремінь із чорною маскувальною стрічкою, що прикриває назву бренду Fender, тому що Курт просто не любив брендинг», — сказав виконавчий директор Julienʼs Auctions Мартін Нолан.

Також з молотка пішли ескіз і написані від руки нотатки тексту пісні Smells Like Teen Spirit, їх оцінили у 91 тис. доларів, а жовтий кардиган – 13 тис. доларів. Ці речі Кобейн залишив сусідові в реабілітаційному центрі Exodus у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, у червні 2020 року акустичну гітару моделі Martin D-18E, яка належала покійному фронтмену Nirvana Курту Кобейну, продали на аукціоні Julien's в Лос-Анджелесі за 6,01 млн доларів.

У листопаді 2015 року кардиган, в якому лідер гурту Nirvana Курт Кобейн виступав на записі концерту для програми MTV Unplugged у 1993 році, був проданий на онлайн-аукціоні Julien’s Live. Светр придбав анонімний колекціонер за $137,5 тис.