У США помер барабанщик Елвіса Преслі

КультураК.С., сьогодні, 11:14800

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У США помер барабанщик Елвіса Преслі
D.J. Fontana працював із Преслі 14 років

Американський музикант, барабанщик Домінік Джозеф Фонтана (відомий під псевдонімом D.J. Fontana), який виступав зокрема з Елвісом Преслі, помер на 88-му році життя. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на дружину музиканта.

Дружина Карен Фонтана розповіла, що її чоловік помер уві сні ввечері 13 червня в своєму будинку в місті Нешвілл. Вона додала, що у барабанщика були ускладнення після перелому стегна в 2016 році.

Фонтана приєднався до групи Елвіса Преслі у жовтні 1954 року та брав участь у створенні таких культових композицій, як Blue Suede Shoes та Jailhouse Rock. Він також брав участь у знаменитому концерті ’68 Comeback Special, знявся у відеокліпах з Елвісом Преслі, як Loving You, G.I. Blues, King Creole і Jailhouse Rock.

У 1983 році Фонтана видав книгу спогадів про роки роботи з Преслі. Вони працювали разом майже 14 років. У 2009 році Фонтану включили до Зали слави рок-н-ролу.

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