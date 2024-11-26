Головну роль зіграє Ламоніка Гарретт

У США розпочалась робота над трилером «Соловей», який розповість про російсько-українську війну. У центрі – історія спецпризначенця, чиє життя кардинально змінюється, коли його прийомну доньку викрадають російські окупанти, написав часопис Variety.

Головну роль у фільмі виконає Ламоніка Гарретт, відомий за ролями у фільмах та серіалах «Останній кандидат», «Віце-президент», «Сини анархії» тощо. Його герой – колишній військовий, який працює приватним підрядником та рятує життя мирних жителів в Україні. Однак все руйнується, коли російські військові викрадають його прийомну доньку.

У відчайдушній спробі врятувати дитину герой Гарретта звертається за допомогою до свого куратора з ЦРУ, роль якого грає Джейсон Патрік. Разом вони розпочинають небезпечну місію, яка приведе їх на окуповану росіянами територію. У фільмі також знімається Ендрю Говард, що часто виконував ролі росіян у голлівудських фільмах.

Зйомки фільму «Соловей» нещодавно завершилися у Болгарії. Вибір локації, ймовірно, пов'язаний з безпековими ризиками та складнощами організації знімального процесу в Україні під час війни.

Наразі дата прем'єри фільму залишається невідомою.