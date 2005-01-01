У Стрию команди зі всієї Львівщини визначали наймайстерніших у пляжному волейболі

На Львівщині завершилися обласні змагання із пляжного волейболу. На пляжі Стрия приборкувати м’яча цьогоріч зібралися аж 39 команд. А це рекордна кількість учасників для цих стартів.

Запекла дуель виявилася між атлетами з Борислава і Червонограда. Команди здобули по одній перемозі та перевели гру у тай-брейк. У вирішальному сеті перемога була таки за бориславцями. Боротися доводилося не лише з опонентами, а й з новими обставинами. Учасник Назарій Станько розповідає: «Усі елементи у класичному і пляжному волейболі відрізняються максимально. Тут швидкість зовсім інша. Вихід на стрибок, вихід на блок – на всі елементи треба перелаштовуватися».

На майданчику поруч новороздільчанки не залишили шансів менш досвідченим суперницям із Сокальського району. Представниця переможниць Уляна Дутко каже: «Команда суперниць не дуже підготована, це збоку видно. Старалися їм трохи допомагати. Ми трохи сильніші, я так вважаю. Але просто ми вже натреновані, зіграні».

Гравчині команди Сокальського району Мар’яна Смалюх і Оксана Стельмах зазначають: «Дуже складно переходити з класики: м’язи швидко твердіють. І в звичайному волейболі грають 6 людей, а в пляжному – 2, можна опиратися тільки на одного партнера».

Ці змагання – один із пунктів програми 27-х спортивних ігор Львівщини. Далі запланували туристичний похід до витоків Дністра.