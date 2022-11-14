«Сад» базується на поезіях із однойменного циклу Григорія Сковороди

У львівському театральному центрі «Слово і голос» відбулася перша презентація проекту «Сад Божественних Пісень. Сковорода». Подія стала початком великого проекту, присвяченого 300 річчю з дня народження Григорія Сковороди. Проект передбачає створення вистави «Сад», яка збирає музикантів та акторів, тимчасово переміщених осіб, кобзарів, воїнів ЗСУ.

Режисеркою є Наталія Половинка. Вона ж діятиме у виставі, де також беруть участь актори та музиканти з різних українських міст, зокрема Юлія Тарасович, Марія Кміть, Іванна Мисюк, Юлія Оліяр, Микита Обухов, Юлія Сідорченко, Софія Нагірна, Ярослав Крисько (спів, бандура).

Проект передбачає створення вистави «Сад», яка збирає музикантів та акторів, тимчасово переміщених осіб, кобзарів, воїнів ЗСУ

«Сад Божественних Пісень» – це театральний проект в розвитку, де і відправною точкою, і підсумком стає персональний монолог актора, де дійство твориться через поєднання співу, руху та тексту.

«Це діло смирення – дати рідній землі звучати, явити всім собою якість, яка зцілює землю у всі часи, яка перемагає війну, яка і є проростанням в цьому часі вічно молодого саду Духа», – говорять автори.

«Сад» базується на поезіях із однойменного циклу Григорія Сковороди та є своєрідним дослідженням мови та сенсів видатного українського філософа.

Перша презентація проекту, який створюється за підтримки Українського культурного фонду, переросла в жваве обговорення та тривала мало не до початку комендантської години.

Цікавість проекту полягай ще й в тому, що його реалізаціяє не менш цікавим художнім актом, ніж вистава

Наталія Половинка запропонувала відповісти на основне питання і призначення проекту: Що є Перемога? Яка якість тільки і може перемогти і яка Україна буде після перемоги? Як ця якість зібрана в «Сад(-і) Божественних пісень» Сковороди? І думки, поради, особисті рефлексії учасників, що прозвучали, стануть новими сходинками у реалізації проекту.

До слова, цікавість цього проекту полягай ще й в тому (а може насамперед в тому), що процес роботи над ним, його реалізація, його розвиток та становлення є не менш цікавим художнім актом, ніж вистава.

«Перемога вже є. Ви вже перемогли, які б не були наслідки. Ви маєте Дух, який я не чула ніде. І цей дух дуже важливий для нової Європи», – відповіла засновниця «Дому серця» у Львові Жульєт Од.