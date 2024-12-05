Аманда Ґорман виступила на інавгурації президента США Джо Байдена

Львівський театр імені Леся Курбаса розпочав роботу над поетичною виставою за творами американської поетки Аманди Ґорман зі збірки Call Us What We Carry. Вперше вірші Ґорман будуть перекладені українською та представлено на театральній сцені.

Авторкою ідеї та кураторкою проєкту є Юлія Франко, художній керівник проєкту – Андрій Водичев, режисер – Володимир Кучинський, художник – Влодко Кауфман, художниця з костюмів – Наталка Шимін. Цей масштабний театральний проєкт став можливим завдяки підтримці посольства США.

Для театру Курбаса робота з поезією є звичною справою. Однією із перших робіт театру була поетична вистава за творами Василя Стуса. Згодом театр звертався до поезії Антонича тощо. Проте вперше театр працюватиме з ультрасучасною за формою американською поезією.

Хто така Аманда Ґорман

26-річна Аманда Ґорман стала відома усьому світу після виступу на інавгурації президента США Джо Байдена. Після цього виступу The Times назвали Аманду найпопулярнішою поетесою Америки. За всю історію лише шість поетів виступали на інавгураціях президента (ця традиція стосується членів Демократичної партії). Аманда Горман стала наймолодшою з них, тоді їй було усього 22 роки. Аманда прочитала поезію The Hill We Climb («Пагорб, на який ми підіймаємося»). «Коли настає день, ми запитуємо себе, де ми можемо знайти світло у цій нескінченній тіні?» – так розпочався її вірш.

Аманда Горман народилася у Лос-Анджелесі у 1998 році. У дитинстві вона мала дефект мовлення, так само як і Байден. В інтерв'ю Los Angeles Times дівчина заявила, що це лише мотивувало її до публічних виступів.

«Коли вам потрібно навчитися вимовляти звуки [і] дуже піклуватися про вимову, це дає вам певне розуміння звуку, слухового досвіду», – сказала поетка. Тож її манера декламації та ритмічний малюнок віршів уже самі по собі ставлять цікаві задачі як для виконавців, так і для тих, хто працюватиме над музичним рішенням майбутньої вистави.

У 16 років Аманда Горман стала молодіжною поеткою-лауреаткою у Лос-Анджелесі. Три роки по тому, вивчаючи соціологію в Гарварді, вона стала національною молодіжною поеткою-лауреаткою, першою в історії країни. Це звання присуджують в межах національної програми, під керівництвом Urban Word NYC спільно з Бібліотекою Конгресу. У 2015 році Ґорман опублікувала свою першу книгу «Та, для кого їжі недостатньо» (The One for Whom Food Is Not Enough).

Її поезія належить до напряму Spoken word. Це рух поетів, які орієнтуються не лише на написаний текст, а й на текст проговорений. Це дуже важливе явище сучасної американської та англомовної культури. Воно зародилося в середині вісімдесятих у Чикаго. Це велике явище, для якого також характерна пильна увага до політичних та соціальних тем.

Аманда Ґорман також є активісткою, що бореться проти расизму та дискримінації. Ґорман є засновницею некомерційної організації One Pen One Page, яка проводить молодіжну програму креативного письма та лідерства. 2017 року вона стала першою молодіжною поетесою, яка відкрила літературний сезон для Бібліотеки Конгресу та читала свої поезії на MTV. Морганівська бліотека і музей придбала її вірш In This Place (American Lyric) і виставила його на показ 2018 року поряд з творами Елізабет Бішоп. На замовлення фірми Nike Ґорман написала вірш, присвячений пам'яті чорношкірих спортсменів.

Також вона заявила, що хоче балотуватися в президенти США на президентських виборах 2036 року.

А ще Ґорман стала моделлю, підписавши угоду з IMG Models, міжнародним модельним агентством, яке робить ставку на розмаїття серед своїх моделей.

Наснага до виживання, біль, опір, мрії про світлі прийдешні часи – ці думки Аманди Ґорман є спільними для наших країн попри їх географічну віддаленість одна від одної.

Авторка наполягає на тому, щоб частина вистав театру Курбаса були благодійними, а отримані за них кошти були передані військовим шпиталям.

Проєкт передбачає роботу з текстами, воркшопи тощо. Прем’єра запланована на березень 2025 року.