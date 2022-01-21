Віднайдені на горищі старого львівського будинку речі єврейської громади продавали двома лотами

У музей Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» передали речі євреїв із львівського гетто, які знайшли на горищі будинку і продавали на аукціоні. Їх викупив київський меценат Євген Городецький і подарував музею. Серед них документи, фото, релігійні ритуальні речі єврейської спільноти Львова, представники якої, ймовірно, загинули в час німецької окупації під час Другої світової війни. Львівські історики припускають, що документи могли сховати представники юденрату чи єврейської служби порядку.

Євген Городецький у своєму дописі на Facebook зазначив, що їх знайшли на горищі будинку на вул. Лемківській у Львові, яка входила в межі гетто.

«Номера будинку ми не знаємо, очевидно, продавцю фотографій є, що приховувати. Ми не знаємо, за яких обставин були знайдені ці речі. Можемо припускати, що їх знайшли робітники під час будівництва чи ремонту. Речі були сховані в піску, тому добре збереглись», – написав у себе на сторінці у Facebook Євген Городецький.

Речі були виставлені на продаж на аукціоні Violity, їх випадково помітив фотограф Арсеній Герасименко. Він розповів ZAXID.NET, що продавці не повідомили про місце знахідки нічого, крім вулиці, хоч і вона не була вказана в оголошенні. В описі лоту було зазначено: «Унікальна колекція тематичних предметів євреїв, які були зібрані свого часу з одного місця. Місце нагадувало пересильний пункт, де збирались євреї зі Львова та околиць».

Крім документів, на аукціоні продавали нарукавні пов’язки євреїв, мезузу з оригінальною вкладкою, тфіліни з листами Тори, фотографії, листівки, релігійні сувої, а також дитячі вишиті комірці. За документами, каже Арсеній Герасименко, можна точно припустити, що вони належали львів’янам. Речі були поділені на два лоти: перший викупили у листопаді, другий – у грудні, заплативши загальну суму понад 45 тис. грн.

фото Євгена Городецького

Речі вже передали в музей Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» у Києві для подальшого вивчення і зберігання. Євген Городецький уточнив ZAXID.NET, що зараз опрацюванням документів займається Олег Шовенко, директор бібліотечних та видавничих проектів Центру.

«Тепер в повній колекції понад 100 різних документів: довідки, листи, книги, продуктові картки, рецепти, розписки про вилучення цінних речей, ощадні книжки, розстрільні чи депортаційні списки, пов’язки із зіркою Давида та номерами, предмети культу. У колекції згадується багато прізвищ, треба шукати родичів цих людей», – написав Євген Городецький.

На оприлюднених світлинах можна відчитати львівські адреси: вулиці Раппопорта, Сонячна (колишня назва вул. Куліша), запрошення на весілля у Жовкву. Львівський історик, дослідник Голокосту Андрій Усач в одному з документів на фото впізнав прізвище Арнольда Хаусмана, який служив в єврейській службі порядку, а його донька пережила Голокост. Він вважає, що це список працівників кримінального відділу єврейської служби порядку львівського гетто.

«Кому міг належати архів? Виглядає, що це могла бути людина з доступом до різних документів, приміром, хтось зі службовців юденрату чи єврейської служби порядку (в архіві є поіменний список службовців її кримінального відділу), можливо, член підпілля у гетто», – припустив у коментарі ZAXID.NET Андрій Усач.

Ймовірний перелік працівників кримінального відділу єврейської служби порядку львівського гетто

До слова, як зазначено на сайті Центру міської історії, у вересні 1942 року юденрат (єврейський орган самоврядування, який за ініціативою німецької окупаційної влади створювали у кожному єврейському гетто) перенесли з вул. Старотандетної, 2а (сучасна Мулярська) безпосередньо на територію гетто, воно починалося за залізничним мостом на вул. Замарстинівській і Чорновола. Спочатку юденрат працював у теперішньому палаці Хоткевича, потім переїхав у будинок на розі вулиці Якуба Германа, 15 (Лемківська, 15) та Локетка, 5 (нині неіснуюча вулиця між Лемківською, Хімічною і Чорновола). 5 січня 1943 року, коли гетто перетворили на юденлагер, юденрат закрили, а його працівників вбили. Більшість євреїв, що перебували в гетто, також загинули, врятуватись вдалось небагатьом.