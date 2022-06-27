Виставка, на якій представлена знищена чи захоплена військова техніка окупантів, має назву «За нашу і вашу свободу»

У понеділок, 27 червня, у Варшаві відкрили виставку знищеної військової техніки з України. Виставку розгорнули в історичному центрі Варшави, на Замковій площі. Вона має назву «За нашу і вашу свободу» та демонструє рішучу відсіч російській агресії від України. Експонати – знищена чи захоплена військова техніка окупантів.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що на виставці представлено бойовий танк російської армії – Т72Б, який був знищений під час бою поблизу с. Дмитрівка у передмісті Києва. Також виставлена САУ «Мста-С». Ще один елемент виставки – зразки снарядів від російських установок «Ураган» та «Смерч».

«У Москві ще з радянських часів мріють, щоб їхні танки дійшли до Атлантичного океану. Збройні Сили України, наші гвардійці, прикордонники, бійці інших структур сил оборони продемонстрували, що через нашу територію російські танки можуть пройти далі тільки у вигляді експонатів», –зазначив Резніков.

Фото Генштабу ЗСУ та Міноборони

Під час відкриття виставки керівник канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик зазначив, що зараз українська армія також захищає Польщу та Європу.

«Багато експертів стверджують, що армія Росії непереможна. Виставка пошкодженої російської техніки на Замковій площі є символом, який суперечить цим тезам. Росію не варто сприймати легковажно, але й не боятися, а її армію можна перемогти», – прокоментував відкриття виставки у Twitter Міхал Дворчик.

Відкриття виставки відбулось за участі заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, керівника канцелярії прем’єр-міністра Польщі – міністра Міхала Дворчика, державного секретаря Міністерства національної оборони Польщі Войцеха Скуркевича, тимчасового повіреного у справах України в Польщі Олега Куця.

У Варшаві експозиція буде до 6 липня, а потім буде виставлятися в інших містах Польщі.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що це перша подібна виставка на території країн ЄС та НАТО російської військової техніки, яка була знищена або захоплена силами оборони України під час відсічі збройної агресії Росії.