Валерій Шевчук помер внаслідок важкої хвороби

У вівторок, 6 травня, у віці 85 років помер український письменник-шістдесятник, публіцист, історик, дослідник і перекладач, почесний доктор Львівського університету імені Івана Франка Валерій Шевчук.

«Сьогодні зранку після важкої хвороби помер великий український письменник і дослідник Валерій Шевчук. Вічна пам'ять...», – повідомив народний депутат Микола Княжицький.

Український письменник-шістдесятник, видатний майстер психологічної і готичної прози, літературознавець, публіцист, історик, дослідник і перекладач сучасною українською мовою творів давньоукраїнської літератури, основоположник національного літературного бароко, громадський діяч Валерій Шевчук народився у 1939 році на Житомирщині.

Перу письменника належать майже 40 видань для дорослих і дітей. Це романи, повісті, збірки оповідань та казок, а також збірка п'єс «Драматургія», збірка поезій «Місто днів», автобіографія «Сад житейський думок, трудів та почуттів». Художні твори письменника перекладалися 21 мовою світу.

Він є автором близько 500 наукових і публіцистичних статей з питань історії літератури, дослідником і перекладачем сучасною українською мовою творів давньоукраїнської літератури. Це праця «Пізнаний і непізнаний Сфінкс: Григорій Сковорода сучасними очима» і «Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII століть» у двох томах, збірки любовної лірики XVI-XIX століть «Пісні Купідона», «Літопис Самійла Величка» та інші.

Також він є автором літературознавчих праць: «Дорога в тисячу років», «Із вершин та низин: Книга цікавих фактів із історії української літератури», «Доля: Книга про Т. Шевченка в образах та фактах», «Муза роксоланська: Українська література XIII–XVIII ст..», «Енеїда» І. Котляревського в системі літератури українського бароко».

Шевчук-історик видав монографію «Козацька держава», упорядкував книги «Іван Мазепа», «Самійло Кішка» та інше.