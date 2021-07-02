Понад 100 робіт експоновані вперше

В оновленому артцентрі Павла Гудімова «Я Галерея» триває новий виставковий проект «Ліс. Потойбічне» про Карла Звіринського, ревною мірою творця мистецького середовища Львова 60-80-х років, новатора у мистецтві, педагога, який організував альтернативну мистецьку школу «Підпільну академію Звіринського». Художник створив справжній простір свободи та експерименту для творчості в умовах ідеологічного тиску радянської системи. Учні цієї школи – видатні митці Іван Марчук, Андрій Бокотей, Зеновій Флінта, Олег Мінько, Роман Петрук, Андрій Сагайдаковський та інші.

Карло Звіринський – видатний художник, теоретик та педагог

Проект «Ліс. Потойбічне» – це діалог з дивовижним, непізнаним. Про це розповідаєавторське малярство, графіка, рисунки, серії художніх об'єктів, аплікації та колажі. Понад 100 робіт експоновані вперше.

«Пригадую свої сильні враження, коли вперше побачив експериментальні твори Карла Звіринського 50-60-х років. Це були роботи періоду Хрущовської “відлиги”, часів, коли невеликий вітерець свободи наздоганяв актуальні тенденції в мистецтві, архітектурі, музиці й літературі. Тоді, коли інформація через “шпарини” почала просочуватись у радянський вакуум, художник створив з підручних матеріалів серії абстрактних творів-об’єктів», – розповідає куратор виставки Павло Гудімов.

Значною частиною проекту сталопредставлення фотоархіву Звіринського – близько 200 світлин з лісовими краєвидами та текстурами. Вони демонструють особливості пошуку візуального мотиву одного з найбільш експериментальних художників свого часу.

«Для розуміння контексту важливо уявляти, як почувала себе творча інтелігенція Львова і які межі дозволеного були в ті часи. Митці мали передчувати, коли відкривались і закривались “вікна можливостей”. Потрібно було знати, як співіснувати з системою, не руйнуючи себе зсередини», – вважає Гудімов.

Тема Лісу була однією з вирішальних для Карла Звіринського протягом всієї творчості. Сам художник писав: «Велику частину в моєму малярстві займає тема “лісу”, в різноманітних формах та проявах. Він виступає як жива істота, живе своїм внутрішнім життям. Пень – його драма. Розщеплений, струхлявілий – вмирає. Його зовнішність перевтілюється в нові форми. Кольори, в яких розкривається глибинне, досі не доступні для ока».

Проект став першим в оновленому просторі «Я Галереї»

Артцентр Павла Гудімова «Я Галерея» у Львовіоновив простір у розкішній будівлі, яка споруджена у 1905-1906 рр. за проектом відомого архітектора Владислава Садловськогона вулиці Шота Руставелі,2. Відвідувачів зустрічають відреставровані інтер’єри – автентична ліпнина, колекція пічок і меблів, відновлені ґрати вхідних дверей та балконів, експресивні композиції з жіночою головою посеред каштанових гілок зі збереженим первісним зеленим пофарбуванням. Все це творить особливу атмосферу для сприймання творів сучасного мистецтва, яка працює на контрасті історичної та сучасної естетики.