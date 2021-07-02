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В оновленому артцентрі Павла Гудімова «Я Галерея» триває новий виставковий проект «Ліс. Потойбічне» про Карла Звіринського, ревною мірою творця мистецького середовища Львова 60-80-х років, новатора у мистецтві, педагога, який організував альтернативну мистецьку школу «Підпільну академію Звіринського». Художник створив справжній простір свободи та експерименту для творчості в умовах ідеологічного тиску радянської системи. Учні цієї школи – видатні митці Іван Марчук, Андрій Бокотей, Зеновій Флінта, Олег Мінько, Роман Петрук, Андрій Сагайдаковський та інші.
Карло Звіринський – видатний художник, теоретик та педагог
Проект «Ліс. Потойбічне» – це діалог з дивовижним, непізнаним. Про це розповідаєавторське малярство, графіка, рисунки, серії художніх об'єктів, аплікації та колажі. Понад 100 робіт експоновані вперше.
«Пригадую свої сильні враження, коли вперше побачив експериментальні твори Карла Звіринського 50-60-х років. Це були роботи періоду Хрущовської “відлиги”, часів, коли невеликий вітерець свободи наздоганяв актуальні тенденції в мистецтві, архітектурі, музиці й літературі. Тоді, коли інформація через “шпарини” почала просочуватись у радянський вакуум, художник створив з підручних матеріалів серії абстрактних творів-об’єктів», – розповідає куратор виставки Павло Гудімов.
Значною частиною проекту сталопредставлення фотоархіву Звіринського – близько 200 світлин з лісовими краєвидами та текстурами. Вони демонструють особливості пошуку візуального мотиву одного з найбільш експериментальних художників свого часу.
«Для розуміння контексту важливо уявляти, як почувала себе творча інтелігенція Львова і які межі дозволеного були в ті часи. Митці мали передчувати, коли відкривались і закривались “вікна можливостей”. Потрібно було знати, як співіснувати з системою, не руйнуючи себе зсередини», – вважає Гудімов.
Тема Лісу була однією з вирішальних для Карла Звіринського протягом всієї творчості. Сам художник писав: «Велику частину в моєму малярстві займає тема “лісу”, в різноманітних формах та проявах. Він виступає як жива істота, живе своїм внутрішнім життям. Пень – його драма. Розщеплений, струхлявілий – вмирає. Його зовнішність перевтілюється в нові форми. Кольори, в яких розкривається глибинне, досі не доступні для ока».
Проект став першим в оновленому просторі «Я Галереї»
Артцентр Павла Гудімова «Я Галерея» у Львовіоновив простір у розкішній будівлі, яка споруджена у 1905-1906 рр. за проектом відомого архітектора Владислава Садловськогона вулиці Шота Руставелі,2. Відвідувачів зустрічають відреставровані інтер’єри – автентична ліпнина, колекція пічок і меблів, відновлені ґрати вхідних дверей та балконів, експресивні композиції з жіночою головою посеред каштанових гілок зі збереженим первісним зеленим пофарбуванням. Все це творить особливу атмосферу для сприймання творів сучасного мистецтва, яка працює на контрасті історичної та сучасної естетики.
До теми
Де відбуваються, що експонують та доки триватимуть ZAXID.NET