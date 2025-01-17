У «Я Галерея» на вулиці Руставелі відкрилась виставка «Бестіарій». Тут зібрано твори різних видів, жанрів та епох. Сучасне українське мистецтво органічно сусідствує з офортами Гої, а ілюстрації Базилевича до «Енеїди» – зі звірями Молдаванова.

Загалом тут багато усього намішано, як належить химерним істотам середньовічного бестіарію.

«Це слово прийшло до нас із Середньовіччя. Так називали рукописні ілюстровані трактати, які ознайомлювали людство із тваринним світом… Саме вільне трактування зовнішнього вигляду тварин, яких автори, як правило, не бачили на власні очі, дало змогу вийти за межі реальності й наділити їх незвичними характерними рисами та гримасами, кольорами і формами «чистих» і «нечистих» істот», – написав куратор виставки Павло Гудімов.

«У виставці ми торкаємось творів і Альбрехта Дюрера, який майже досконало зобразив носорога, і Франсиско Гої, який у циклі гравюр «Капрічос» стверджує, що сон розуму породжує чудовиськ, перебігаємо до доби символізму із притаманною йому інтерпретацією античності та актуалізацією образів кентаврів, сирен. Насичене образами та новою візуальною мовою ХХ століття не було бідним на подібні пошуки. Насичене штучним інтелектом і великою кількістю субкультурних явищ наше століття і далі створює та досліджує гібридні образи звірів та істот, які стали основою нашої виставки, змішуються в просторі з минулим та доповнені розповідями-коментарями. Саме війна породжує у художників особливі образи та теми, які межують із психоаналізом», – додає він.

Зображення різних тварин, реальних та не дуже, набувають символічних значень та стають точним відображенням не самої реальності, а уявлень про неї. Ми бачимо страх, іронію, поклоніння чи заперечення. Через зображення реальних тварин та химерних істот (що аж ніяк не робить їх нереальними) у роботах різних часів та стилів відбивається час. Кожна епоха фантазує, виплескуючи у мистецькі твори, власні рефлексії, де фантазія часом говорить про навколишній світ часом більше, ніж реалістичні судії.

Словом, експозиція, поділена на теми, що звучать як витримки зі міфологічного словника, запрошує до уважного споглядання, співставлення та міркування. Це насамперед цікаво.

Автори виставки: Франсиско Гойя, Дмитро Молдованов, Микита Кравцов, Валерій та Надія Протор'єви, Володимир і Людмила Лобода, Альбрехт Дюрер, Анатолій Василенко, Володимир Костирко, Ярослав Мотика, Анатолій Базилевич, Георгій Малаков, Андрій Хір, Володимир Куткін, Олена Кульчицька, Олександр Примак, Макс Клінгер, Влада Ралко, Анатолій Василенко, Олександр Король, Леся Тертишна, Сергій Кайдак, Олександр Ляпін, Чебаник Василь, Яків Гніздовський, Богдан Сорока, Георгій Якутович, Арнольд Бьоклін, Ганна Друль, Євген Лисик, Руслана Гаган, Отто Ґрейнер.

Кожен твір супроводжує коментар, який можна знайти, відсканувавши код.

Виставка триватиме до 11 травня.

Фото Катерини Сліпченко