Японське видавництво PUBLIB видало антологію «Українське кіно: повний путівник», написану Юджі Каджіямою. Про це повідомив сайт «Читомо» із посиланням на посольство України в Японії на своїй сторінці у Facebook.

Ця книжка є першим виданням японською мовою, присвяченим українському кіно як явищу культури. Вона містить базові відомості, кадри та афіші фільмів, знятих на українських кіностудіях або українськими режисерами, починаючи від доби німого кіно й до сьогодення.

«Раді відзначити, що японський книжковий ринок дуже динамічно реагує на високий інтерес японського читача до тем, пов’язаних з Україною – за останні 2 роки друком вийшли десятки нових книг про історію та культуру нашої країни», – наголосили в українському посольстві.

Як зазначають в анотації, антологія надає не лише загальні відомості про український кінематограф, але й детально розповідає про «найкращі зразки індустрії, серед яких такі видатні роботи:

«Земля» Олександра Довженка — шедевр німого кіно, що блискуче увійшов в історію світового кінематографа.

«Людина з кіноапаратом» Дзиґи Вертова — «один із найважливіших фільмів в історії світового документального кіно».

«Тіні забутих предків» Сергія Параджанова — колоритний портрет гірського народу, один з найкращих українських фільмів усіх часів.

«Криниця для спраглих» Юрія Іллєнка — шедевр поетичного кіно, один із найкращих українських фільмів усіх часів.

«Камінний хрест» Леоніда Осики — урочиста драма про бідного фермера на тлі проблеми масової міграції до Канади.

«Астенічний синдром» Кіри Муратової — що зображує модуляції кінця Радянського Союзу через синдром «ангедонії».

«Плем’я» Мирослава Слабошипицького — знятий виключно жестовою мовою, фільм отримав визнання у всьому світі.

«Донбас» Сергія Лозниці — драматичний фільм, що зображує «правду» про Донбас, створений майстром документального кіно».

Книжка також містить детальні синопсиси та виробничу історію 100 найвідоміших українських фільмів.

Придбати антологію можна за орієнтовною ціною 3080 єн (приблизно 884 гривні).