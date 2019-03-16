У Єгипті почали експлуатацію українського трамвая

Український трамвай «Татра-Юг» почав їздити в єгипетській Александрії

У єгипетському місті Александрія почали експлуатацію нового трамвая українського підприємства «Татра-Юг», повідомив «Центр транспортних стратегій» з посиланням на єгипетські ЗМІ.

12 березня голова Александрійського управління пасажирських перевезень Халід Елєва оголосив про початок експлуатації нового трамвая у цьому єгипетському місті. Йдеться про вагон, який доставило підприємством «Татра-Юг», сказано у повідомленні.

Елєва повідомив, що спочатку трамвай виконав шість пробних поїздок без пасажирів під наглядом українських технічних фахівців. Пізніше почалися тестові поїздки у режимі пасажирських перевезень. Тепер уже тести завершені і трамвай експлуатується в повноцінному режимі, уточнили в «Татра-Юг».

Голова Александрійського управління пасажирських перевезень заявив, що «новий трамвай є важливим поворотним моментом у єгипетській системі громадського транспорту». Він додав, що це повинно допомогти вирішити проблеми дорожнього руху та забруднення повітря.

Єгипетські журналісти пишуть, що новий александрійський трамвай «запропонує розкішні поїздки», оскільки обладнаний Wi-Fi і кондиціонером. Також він створює при поїздці менше шуму, ніж старі трамваї, і укомплектований візуальною системою інформування про зупинки на шляху прямування.

Фото Центру транспортних стратегій

Зазначимо, що на початку 2017 року підприємство «Татра-Юг» виграло тендер на постачання в Александрію (Єгипет) 15 зчленованих трамваїв. Постачання повинне бути виконаним протягом 2,5 років з моменту внесення передоплати єгипетською стороною.

Вагони для Єгипту – високопідлогові та мають довжину 22 м.

Початково перше постачання планувалося на червень 2018 року. Завод у Дніпрі приступив до виконання замовлення пізно, оскільки єгипетська сторона довго не вносила передоплату.

Вироблений для Єгипту трамвай тестували на мережі трамвайних маршрутів у Дніпрі, починаючи з літа минулого року.

На початку лютого 2019 «Татра-Юг» доставила в Александрію перший трамвай.

Трамвайна система Александрії є найстарішою в Африці і однією з найстаріших у світі, адже александрійскій трамвай працює з 1860 року.