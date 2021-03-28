Європейський комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон презентував «цифровий зелений сертифікат» – документ, який підтверджуватиме, зокрема, факт щеплення від коронавірусу його власника. Проект документу Бретон представив 28 березня в ефірі французького телеканалу La Chaîne Info.

Документ по суті є тим самим Covid-паспортом, хоча у Єврокомісії раніше заявляли, що принципово уникатимуть слова «паспорт» у назві.

На документі вказуватимуться дата народження й паспортні дані власника (з можливістю перевірки через QR-код), а також те, чи хворіла людина на Covid-19, чи зробила щеплення – або який у неї результат ПЛР-тесту.

«Цифровий зелений сертифікат» можна буде роздрукувати на папері (формат А4) або ж завантажити у смартфон.

Остаточно впровадити документ у Європейському Союзі планують із 15 червня. Його формат буде єдиний для всіх країн-членів.

Також єврокомісар наголосив, що «цифровий зелений сертифікат» буде добровільним, але в разі відмови від вакцинації людям усе одно потрібно буде здавати тест на коронавірус, щоб їх могли допустити в окремі місця (зокрема на літак).

У Євросоюзі сподіваються, що «цифровий зелений сертифікат» дозволить повернутися до «нормального життя», в якому люди не ризикуватимуть заразитися коронавірусом чи інфікувати інших.

Попередньо ЄС має намір дозволити видавати іноземцям свої сертифікати вакцинації, зокрема й тим людям, які були щеплені незатвердженими в Євросоюзі вакцинами (китайськими, російськими тощо). Тобто на них можуть претендувати й українці.

Що ж стосується українських «паспортів», то раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко переконував, що якщо певна країна вимагатиме під час перетину кордону міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти Covid-19, українці отримуватимуть таку безплатну довідку онлайн у два кліки.