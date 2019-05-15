Радниця Зеленського припустила виплатиту Коломойському 2 млрд доларів компенсації

Експертка з банківської діяльності у команді обраного президента України Володимира Зеленського Вікторія Страхова повідомила, що припускає виплату Ігорю Коломойському 2 млрд доларів компенсації у формі «взаємозаліку боргів» за кредитами, які компанії Коломойського не виплачують «ПриватБанку».

Про це Страхова повідомила в інтерв’ю журналістам Bihus.info.

«На мою думку, це капітал банку, який там був, це 21 млрд грн. За поточним курсом — це трошки менше одного мільярда доларів. І друге питання — це той bail-in (операція з використання коштів кредиторів банку під час його націоналізації — ред.), який відбувся, кошти вкладників, які було списано. 29 мільярдів фактично було списано. Це певна частина ще з того може бути», — пояснила Страхова.

За розрахунками Страхової, заборгованість компаній Коломойського перед «ПриватБанком», яку олігарх визнав, складає 60 мільярдів гривень. Експертка команди Зеленського пропонує зменшити суму цієї заборгованості на 2 млрд доларів, які вимагає Коломойський. Як наслідок, за підсумками «взаємозаліку» Коломойський залишиться винним ПриватБанку близько 10 млрд грн.

«Ми тільки говоримо: «Він просить 2 мільярди (доларів — ред.)», але ми щось забуваємо, що все ж таки кредити певним компаніям своїм він давав, і вони не всі погашаються. Щось обслуговується, але більшою частиною не обслуговується. Чому б не зробити взаємозалік? Якщо йому винні — зарахуйте. І, можливо, трошки ще Ігор Валерійович буде винен ПриватБанку», — повідомила Страхова.

До слова, сам Коломойський раніше заявляв, що не прагне повернути банк у свою власність, але вимагатиме від держави компенсацію «за незаконну націоналізацію банку», зокрема планує повернути 2 млрд доларів.