У Жовкві почали реставрувати дерев’яну церкву XVIII ст. зі списку ЮНЕСКО

Роботи триватимуть близько року

У Жовкві розпочинається реставрація дерев’яного храму Святої Трійці (1720 р.), який внесений до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В церкві замінять підлогу, вирівняють підвалини, повністю перестелять ґонт. Також на час ремонту з церкви заберуть цінний іконостас роботи майстрів Жовківської школи різьби та малярства, його обстежать фахівці, законсервують усі елементи і при потребі реставрують.

«Дослідження проектантів показали, що з будівлею церкви є певні проблеми – в непридатний стан прийшла частина підвалин (нижніх брусів зрубу), що призвело до викривлення всього об’єму церкви, підлог та деяких важливих конструктивних елементів. В процесі реставрації планується замінити пошкоджені нижні бруси зрубу (церкву «підважать» та вирівняють), після чого будуть замінені або відреставровані усі інші важливі конструкції, металеві деталі, замінений ґонт, закріплена поліхромія вівтарної частини», – повідомляє Державний історико-архітектурний заповідник у м. Жовкві, який є замовником робіт.

Науковий співробітник ДІАЗ Володимир Герич розповів ZAXID.NET, що реставрація триватиме близько року, підготовчі роботи розпочалися вже. Підрядник – «Центр Комплекс».

Роботи фінансуються з державного бюджету. За результатом проведеного тендеру сума договору становить майже 4 млн грн. Але Володимир Герич уточнив, що зараз кошторис перераховують і суму скоригують відповідно до вартості робіт. На це рік передбачено близько 4,5 – 5 млн грн.

Підготовчі роботи в храмі розпочалися вже: сюди звозять будівельні матеріали, ставлять риштування. Саму реставрацію почнуть через тиждень-два. Усі роботи триватимуть близько року. Це буде капітальне відновлення храму. Для обговорення цих робіт спеціально зібрали науково-методичну раду за участю київських фахівців, архітекторів, реставраторів та працівників заповідника.

фото ZAXID.NET

На час реставрації у храмі демонтують іконостас, адже потрібно укріпити підвалини, замінити бруси і перестелити підлогу. Сам іконостас передадуть у львівську філію Національного науково-реставраційного центру. Всі елементи іконостасу законсервують або реставрують, якщо на це буде потреба. Ці роботи триватимуть близько півроку.

«Іконостас невідомо коли був піднятий на 80 см від первинного рівня. Його треба або залишити на місці, або змістити. Ми це вирішимо, коли його демонтуємо. Побачимо, які там є конструкції і наскільки це можливо зробити», – розповів Володимир Герич.

Настоятель церкви о. Василь Батюк запевнив, що богослужіння у будь-якому випадку у храмі будуть відбуватися.

«Відправи у нас будуть за будь-яких умов – чи буде у храмі, чи в притворі, чи біля каплички у літній період. Але ми зацікавлені, щоб ці роботи зробили, як належиться. Бо церква похилена на південну сторону, через це іконостас стискається і є небезпека, щоби той шедевр не пошкодився», – розповів ZAXID.NET о. Василь Батюк.

Жовківська дерев’яна церква Святої Трійці – пам'ятка архітектури національного значення, збудована у 1720 році з дерев’яних зрубів, покрита ґонтом. Крім самої споруди, цінним є іконостас, який створили майстри знаної Жовківської школи різьби та малярства XVII-XVIII ст. Івана Рутковича. Він п’ятиярусний з 50 іконами різного розміру. У 2013 році церква Святої Трійці разом з 15 іншими дерев’яними храмами Польщі й України була внесена до світової спадщини ЮНЕСКО. Зараз тут моляться віряни УГКЦ.