UGB («Укргазбанк») розширив перелік номерів телефонів для зв’язку із контакт-центром банку
Такий крок дозволить клієнтам зручніше та швидше сконтактувати з фінустановою
Зателефонувати до контакт-центру UGB (Укргазбанку) можна за новими номерами
З 1 жовтня 2024 року UGB («Укргазбанк») збільшив кількість мобільних операторів, які обслуговують контакт-центр, аби у клієнтів було ще більше можливостей для зв’язку з банком.
Відтепер телефонувати до контакт-центру UGB можна за такими номерами:
- 098 620 20 20 (Київстар);
- 099 620 20 20 (Vodafone);
- 073 620 20 20 (Lifecell).
Тарифікація буде здійснюватись згідно з умовами ваших мобільних операторів.
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