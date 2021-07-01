Спортивний центр «Боско» відкриють у вересні 2021 року

На початку вересня 2021 року у Львові планують відкрити новий спортивний комплекс. Спортивний центр «Боско» розташований за на вул. Дорога Кривчицька, 17а, що в районі «Шевченківського гаю».

Як повідомили в управлінні спорту Львівської міськради, керівником спортивного центру «Боско» є отець Михайло Чабан – настоятель салезіян, а сам спортивний центр імені святого Івана Боско належить згромадженню салезіян східного обряду УГКЦ.

Великий спортивний зал спорткомплексу будують за кошти благодійних фондів та міжнародних грантів. Ігровий зал матиме 600 глядацьких місць, однак у майбутньому їх планують збільшити до 800.

У спортивному центрі облаштують глядацький зал на 600 місць

Відкриття спортзалу планується у вересні 2021 року. На території спорткомплексу «Боско» також є сучасний тренажерний зал, їдальня, хостел та підземний паркінг.

«Бажання грати офіційні матчі чемпіонату України уже виявили провідні львівські команди з ігрових видів спорту», – повідомили в управлінні спорту.

Поруч з спортивним центром на вул. Дорога Кривчицька розташований навчальний молодіжний центр імені Івана Боска, та кулінарна школа «Боско».