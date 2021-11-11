Андрій Ярмоленко двічі забив з офсайду

Збірна України з футболу вкотре зіграла внічию. Товариський матч з болгарами в Одесі завершився з рахунком 1:1: незважаючи на вражаючу статистику ударів по воротах – 36 проти 4 на користь українців.

Українська збірна провела першу атаку вже на перших секундах матчу, проте Олександру Зінченку забракло точності після передачі Андрія Ярмоленка. Загалом українці тотально домінували на полі: статистика володіння м’ячем впродовж першого тайму – 68% проти 32%, кількість ударів по воротах – 18 проти 3. Але щоразу чогось не вистачало: то точності, то вчасного удару, то відсутності у воротах воротаря суперника, то банального везіння.

Перший гол на 35 хвилині несподівано забили болгари: Микола Матвієнко та Олександр Тимчик не змогли нормально прийняти м’яч біля власних воріт, і Радослав Кірілов відкрив рахунок. Українці, щоправда, теж гол забили – на 15 хвилині, проте його автор Артем Довбик був в офсайді.

Уже в другому таймі на 56 хвилині за таких же обставин не зарахували гол Ярмоленка. І ще один на 67-ій. Та на 79 хвилині нарешті, на щастя всіх українських уболівальників, рахунок на табло зрівнявся – завдяки потужному удару здалеку Тараса Степаненка, який вийшов на заміну в перерві матчу. До слова, удар Степаненка став тридцятим ударом, який збірна України нанесла по воротах болгар, тоді як суперник вдарив тільки 4 рази. Нічийним рахунок так і залишився.

Додамо, що 16 листопада збірна України зіграє вирішальний матч за путівку на Чемпіонат світу 2022 проти збірної Боснії і Герцеговини. Оскільки фіни та боснійці мають по грі в запасі, українців влаштує лише перемога. Нічийний результат зможе вивести нашу збірну на турнір лише за умови, що фіни та боснійці зіграють між собою внічию, а збірна Фінляндії програє лідеру групи Франції. Зазначимо, що всі, крім одного, матчі у відборі на ЧС-2022 українці зіграли внічию.