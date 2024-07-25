Збірна України не змогла повторити успіх 2009 року, коли здобула золото чемпіонату Європи

У четвер, 25 липня, юнацька збірна України у півфінальному матчі чемпіонату Європи програла Франції і завершила виступи на турнірі.

Євро U-19, 1/2 фіналу

Франція – Україна – 1:0

Гол: Атангана, 61

Франція з перших хвилин захопила ініціативу, а Україна сподівалась на контратаки. Одна з таких в середині тайму ледь не завершилась голом. «Синьо-жовті» заробили право на стандарт, Цуканов навісив у штрафний, французький голкіпер пролетів повз м’яч, а Михавко не зумів замкнути у порожні ворота. Наприкінці тайму Гусєв втратив розкішну нагоду забити у роздягальню, влучивши у поперечину.

По перерві чудову гру продемонстрував голкіпер Владислав Крапивцов, декілька разів рятуючи Україну від вірного гола. Та на 61-й хвилині він виявився безсилий після розіграшу кутового і замикання головою від Атангани.

На останній хвилині Крупі ледь не подвоїв перевагу французів – Крапивцов у падінні знову зумів відбити м’яч. Вже у доданий час Тутєров міг стати героєм, закручуючи під дальню стійку, але пробив поруч з каркасом воріт.

Україна завершила виступи на Євро-2024, втративши шанс повторити успіх 2009 року (нашу команду до золотих медалей тоді привів Юрій Калітвінцев). До слова, у паралельному півфіналі Іспанія здолала Італію (1:0) і у вирішальному матчі зіграє з Францією.