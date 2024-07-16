Жіноча збірна України

У вівторок, 16 липня, жіноча збірна України у матчі 6-го туру кваліфікації Євро-2025 зустрічалась з Хорватією. Гра відбулась у столиці Північної Македонії Скоп’є. Підопічні Володимира Пятенка ще раніше гарантували собі участь у плейоф відбору, тож залишилося з'ясувати, з якого місця вона туди потрапить. Перемога виводила «синьо-жовтих» на другу позицію в групі.

Раніше збірна України у групі двічі здолала Косово (2:0, 4:0), поступилась Хорватії (0:1) і двічі розійшлась миром з Уельсом (1:1, 2:2).

Кваліфікація Євро-2025, 6-й тур, ліга В4

Україна – Хорватія – 2:0

Голи: Корсун, 31, Кравчук, 35.

Вже на 2-й хвилині хорватки могли виходити вперед, але після закидання у воротарський замкнули повз ворота. На 15-й хвилині свій шанс втратили вже наші дівчата: навіс зі стандарту, серія рикошетів – і Доріс Бачіч героїчно відбила удар впритул.

У середині тайму збірна України нарешті втілила свою перевагу і вийшли вперед: Андрухів отримала м’яч на лівому фланзі, увірвалась у штрафний і навісила в район одинадцятиметрової позначки – Корсун у падінні головою влучно замкнула у сітку. Не минуло і 5 хвилин як українки подвоїли рахунок: Калініна вже з лівого флангу відпасувала у центр на хід Кравчук – і та пробила повз голкіперку хорваток.

По перерві Україна продовжила домінувати, іноді буквально закриваючи суперниць на їхній половині поля. Чого варті чотири поспіль кутові на 60-й хвилині, три з яких ледь не завершились голами. Зрештою, «синьо-жовті» втримали перемогу, яка принесла Україні 11 очок і другу сходинку турнірної таблиці. Хорватія з 9-ма пунктами опустилась на третю сходинку. Уельс з 14 балами фінішував першим, а зайвим у квартеті виявилось Косово.

Нагадаємо, у Лізі А ніхто не вилетить після першого раунду. Перші дві команди кожної групи (загалом 8 збірних) напряму потраплять у фінальний турнір, а інші продовжать кваліфікацію. У стикових матчах вони зіграють проти переможців і трьох найкращих других місць Ліги С. У фінал кваліфікації пройде 8 команд.

Зовсім інша система в Лізі В, в якій грає збірна України. За підсумками групового раунду кваліфікації передбачені стикові матчі між переможцями й двома найкращими другими командами проти інших двох других місць та усіх третіх команд. У фінал кваліфікації пройде 6 команд, які разом із вісьмома учасниками відбору, про який було згадано вище, розіграють останні 7 путівок на Євро-2025. Ще одне місце гарантоване Швейцарії, яка прийматиме турнір.