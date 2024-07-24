Збірна України зганьбилась в історичному матчі на олімпійськиІграх в Парижі

Збірна України з поразки розпочала виступи на футбольному турнірі Олімпіади-2024. Кривдником команди Руслана Ротаня стала збірна Іраку.

Олімпіада-2024, 1-й тур, група В

Ірак U-23 – Україна U-23 – 2:1

Голи: Хуссейн, 57 (п.), Джассім, 75 – Рубчинський, 54

Вже на початку зустрічі українці ледь не привезли собі гол, дозволивши супернику втекти у стрімку контратаку 3 у 2. На 6-й хвилині Мартинюк потужно пробивав по центру, але м’яч пролетів повз ліву стійку. Згодом Михайленко цілив у праву дев’ятку, і лише майстерність голкіпера іракців врятувала його команду від гола.

На 36-й хвилині Брагару накрутив оборонців на лівому фланзі і прострілив у воротарський – Хлань дивом не влучив у сітку. Ірак одразу ж заробив небезпечний штрафний, але Фесюн вийшов на перехоплення і вибив м’яч у поле. Згодом Крупський стріляв з гострого кута – у руки голкіперу.

По перерві Сікан замикав простріл у ближню дев’ятку, та м’яч пролетів над воротами. На 54-й хвилині Батагов відгукнувся на навіс у штрафний і головою пробив по воротах – голкіпер відбив, але першим на добиванні був Рубчинський, який забив історичний для України гол.

За мить суданський арбітр призначив суперечливий пенальті у ворота українців – Фесюн не врятував. У середині другого тайму Ірак вийшов вперед – Джассім прорвався лівим флангом, змістився ближче до центру і пробив у лівий кут. Вже у доданий час півзахисник ледь не оформив дубль, а згодом стійка врятувала українців. Попри компенсовані 12 хвилин, «синьо-жовті» так і не змогли підібрати ключів до воріт суперника.

Нагадаємо, у паралельному матчі Аргентина зазнала драматичної поразки від Марокко. Аргентинці зуміли відігратись на 16-й доданій до основного часу хвилині, але арбітр вирішив переглянути VAR на предмет офсайду у Крістіана Медіни, і гол в результаті скасували. Вболівальники влаштували безлад на трибунах, почали вибігати на поле, кидати пляшки. Зрештою гру відновили через 1,5 години, команди зіграли ще 3 хвилини, після чого рефері зафіксував поразку Аргентини.

Як наслідок, Марокко та Ірак набрали по 3 бали і очолюють турнірну таблицю групи В. Україна та Аргентина поки що без очок.