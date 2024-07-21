У неділю, 21 липня, юнацька збірна України (футболісти не старші 2005 року народження) провела свій третій і вирішальний матч групового раунду Євро U-19. Суперником «синьо-жовтих» був чинний чемпіон Європи – збірна Італії. Нагадаємо, у двох перших матчах наша команда зіграла у безгольову нічию з Північною Ірландією та Норвегією. Своєю чергою Італія двічі перемогла своїх опонентів і достроково гарантувала собі перше місце в групі й участь у півфіналі.

Євро U-19, груповий етап, 3-й матч

Україна – Італія – 3:2

Голи: Синчук, 7, Кревсун, 54, Пономаренко, 75 (п.) – Ебоне, 34, Романо, 52

Італійці з перших секунд кинулись атакувати ворота українців і завдали декілька небезпечних ударів. Українці огризнулись контрвипадом і одразу ж досягли успіху. Гусєв віддав довжелезну передачу через півполя на Синчука і Геннадій, помітивши, що голкіпер суперника вийшов далеко з воріт, закинув тому «за комірець».

На 12-й хвилині Крапивцов врятував Україну від вірного гола, зреагувавши на удар впритул з 8-ми метрів. Італійці буквально не злазили з наших воріт і підопічним Дмитра Михайленка доводилось просто грати на відбій.

Ближче до середини тайму українці все сміливіше втікали у стрімкі контратаки, змушуючи вже захист суперника працювати на максимумі. На 34-й хвилині Італія зрівняла: після навісу зі стандарту м’яч прилетів на лівий фланг до Ебоне, той з гострого кута знайшов шпарину між голкіпером та стійкою і м’яч від стегна влучив у сітку. Наприкінці тайму Крапивцов вкотре врятував після удару Ангеле.

По перерві Романо красивом ударом з-за меж штрафного закрутив м’яч у лівий кут, збільшивши перевагу італійців. Не минуло і 2 хвилин, як Кревсун після ефектного пасу п’ятою від Михавка відновив статус-кво. Після другого гола Україна затисла Італію на її половині поля, створюючи момент за моментом.

В середині другого тайму Маткевич втік на побачення з голкіпером, але був збитий захисником. Арбітр вказав на одинадцятиметрову позначку, а винуватець (Крістіан Корраді) заробив другий «гірчичник» і залишив італійців у меншості. Пономаренко з позначки вивів Україну вперед. «Синьо-жовті» могли забивати більше, але обмежились мінімальною перемогою – підопічні Михайленка пробились у півфінал турніру і автоматично вийшли на чемпіонат світу U-20, який відбудеться наступного року. В 1/2 фіналу Україна зіграє з переможцем групи В, який визначиться у понеділок, 22 липня.

До слова, у паралельному матчі нашої групи Норвегія здолала Північну Ірландію (2:0). Як наслідок, Італія з 6 очками фінішувала першою. Україна з 5-ма балами стала другою. Норвегія набрала 4 пункти, а Північна Ірландія з 1 очком замкнула турнірну таблицю.