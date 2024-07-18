Юнацька збірна України знову не змогла перемогти на чемпіонаті Європи

У четвер, 18 липня, юнацька збірна України провела свій другий поєдинок групового етапу Євро U-19. Суперником команди Дмитра Михайленка була Норвегія.

Євро U-19, груповий етап, 2-й матч

Норвегія – Україна – 0:0

Цей поєдинок був ключовим і надпринциповим для обох команд, адже у першому турі українці розійшлись миром з північноірландцями (0:0), а норвежці поступились італійцям (1:2). Цікаво, що скандинави у шести матчах кваліфікації здобули п’ять перемог і лише одного разу зіграли унічию. А першої поразки зазнали тільки у фінальній частині Євро-2024 від Італії.

Норвежці з перших хвилин кинулись атакувати наші ворота, і захист українців ледь витримував натиск. В середині тайму лише хрестовина врятувала Україну від вірного гола після удару Кілана. Ми огризнулись стрімкою контратакою, однак Пономаренко пробив неточно. Суперник до перерви мав декілька нагод (вдруге влучив у каркас воріт), аби вийти вперед, але «синьо-жовті» втримали свої ворота на замку. Варто згадати і про травму Миколи Агаркова з донецького «Шахтаря», який не зміг продовжити гру і був замінений ще до середини тайму.

По перерві Михавко з лівого флангу ледь не закинув голкіперу норвежців за комірець – той кінчиками пальців зумів зачепити м’яч і перевести на кутовий. За трохи вже Крапивцов зреагував на потужний удар суперника і врятував команду. Норвежці продовжили навантажувати захист української команди.

На 69-й хвилині голкіпер Норвегії завалив Богданова у власному штрафному, але арбітр пенальті не поставив. На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Ващенко потужно пробивав у праву дев’ятку – бракувало лічених сантиметрів.

Наприкінці матчу українці у затяжній атаці декілька разів пробивали по воротах суперника (чого тільки вартий постріл Богданова впритул). Був шанс забити і зі штрафного, але Михавко влучив у стінку. Згодом Кревсун намагався перекинути м’яч через голкіпера, який вийшов далеко з воріт, але удар виявився надто сильним. На останній хвилині норвежці втратили 100%-й момент, коли Гонстад головою не влучив по воротах з декількох метрів.

Як наслідок, Україна після 2-х турів набрала 2 очки і піднялась на другу сходинку турнірної таблиці (поки свій матч не зіграють Північна Ірландія та Італія). Саме апеннінці будуть нашими суперниками у завершальному турі групового етапу чемпіонату Європи у неділю, 21 липня. Початок зустрічі о 21:00.