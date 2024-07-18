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Олімпійська збірна України завершує підготовку до участі у літніх Олімпійських Іграх-2024, які відбудуться у Парижі. У другому товариському матчі команда Руслана Ротаня розійшлась миром з Парагваєм. Засекречений спаринг, який не передбачав трансляції, відбувся в аквітанському місті Ажетмо на стадіоні «Алан Лансамен».

Товариська гра

Україна U-23 – Парагвай U-23 – 2:2

Голи: Хлань, 35, Федор – ??

Українці вийшли вперед в середині першого тайму, однак незадовго до перерви суперник отримав шанс відігратись, заробивши пенальті. Кіріл Фесюн відіграв перфектно, не пропустивши з позначки.

Після відпочинку парагвайці вдруге отримали право на одинадцятиметровий, але знову голкіпер ФК «Шахтар» зіграв вище всяких похвал. Наприкінці матчу Олег Федор подвоїв перевагу України. Парагвай, однак, не здався і на останніх хвилинах зумів врятуватись, забивши двічі.

Нагадаємо, чотири дні тому олімпійська збірна України провела товариський матч із Єгиптом, який теж завершився внічию (1:1).

Розклад матчів олімпійської збірної України з футболу:

24 липня – Ірак – Україна – 20:00 (1-й тур Олімпіади-2024)

– 20:00 (1-й тур Олімпіади-2024) 27 липня – Україна – Марокко – 18:00 (2-й тур)

– 18:00 (2-й тур) 30 липня – Україна – Аргентина – 18:00 (3-й тур)

Нагадаємо, футбольний турнір на Олімпіаді триватиме з 24 липня по 9 серпня 2024 року і відбудеться одразу у семи містах Франції: Париж, Бордо, Ліон, Марсель, Нант, Ніцца та Сент-Етьєн. До стадії плейоф вийдуть по дві найкращі команди з групи. У чвертьфіналі команди групи B (де грає Україна) потраплять на команди з групи А.