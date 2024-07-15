Північна Ірландія U-19 – Україна U-19 – 0:0

У понеділок, 15 липня, в Північній Ірландії стартував чемпіонат Європи серед гравців до 19-ти років (футболісти не старші 2005 року народження). До восьми учасників, які вийшли у фінальну частину турніру, пробилась і збірна України. «Синьо-жовті» потрапили у квартет А, де змагатимуться з Північною Ірландією, Норвегією та Італією.

Євро U-19, груповий етап

Північна Ірландія – Україна – 0:0

Саме господарі змагань стали першим суперником команди Дмитра Михайленка. На 10-й хвилині ірландці заробили право на стандарт, навісили у штрафний і лише самовіддана гра нашого голкіпера врятувала від небезпеки. У відповідь Маткевич замикав простріл у воротарський – неточно. В середині тайму Гаджиєв потужно стріляв з далекої відстані по центру – голкіпер ірландців накрив м’яч. За трохи Богданов замкнув закидання у воротарський і знову добре зіграв воротар суперника. Маткевич мав хороший шанс зі стандарту метрів з 20-ти, але влучив у стінку. Вже у доданий час ірландці створили чи не найкращий свій момент, однак Крапивцов вийшов переможцем епізоду після виходу ірландців сам на сам.

По перерві українці продовжили тисну і бити по воротах. Статистика була красномовною: 11 ударів від українців і жодного у суперника. Забити, однак, ніяк не вдавалось. На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Гусєв потужно стріляв з-за меж штрафного, але захисник заблокував удар. Згодом Україна втекла у стрімку контратаку 3 в 2, м’яч на правому фланзі отримав Синчук і закручував у дальній кут – голкіпер у стрибку перевів на кутовий. Бажання забити у наших хлопців було позамежним, але ірландці змогли втримати нічию (0:0).

У паралельному матчі нашої групи Італія здолала Норвегію (2:1) і очолила турнірну таблицю, набравши 3 очки. Україна з 1 балом наразі третя. У четвер, 18 липня, «синьо-жовті» зіграють з норвежцями, а у неділю, 21 липня, з італійцями.

Нагадаємо, з кожної групи до півфіналів вийдуть по дві найкращі збірні. 28 липня на «Віндзор Парк» у Белфасті буде розіграно головний трофей. Матч за третє місце не передбачений, а ось за п'яте – відбудеться, оскільки саме п'ять представників делегуватиме Європа на чемпіонат світу 2025 року серед команд U-20, що пройде в Чилі за участі 24-х збірних. Тож до чотирьох півфіналістів приєднається переможець поєдинку між третіми командами груп.