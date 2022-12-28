Від початку повномасштабної війни Україна отримала від іноземних партнерів та союзників 31 млрд доларів у вигляді кредитів та грантів для підтримки бюджету, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко. За його даними, щомісячний дефіцит коштів був на рівні 4-5 млрд доларів.

«Те, що нам дали 31 млрд доларів у 2022 році – це не манна небесна, яка чомусь впала на Україну, а ми тут щасливі втішаємося», – вказав міністр в інтерв’ю «РБК-Україна».

Марченко пояснив, що кошти надходили нерівномірно через те, що в бюджетах західних країн коштів на військову кампанію не було, бо не вони планували війну. Тож рішення ухвалювалися дуже швидко.

«Це було б дивно, якщо б хтось заклав кошти наперед, навіть прогнозуючи військову кампанію. Тому що старт військової кампанії - це чиєсь конкретне одноособове політичне рішення... Вони змінювали власні бюджети і знаходили рішення всередині бюджетних періодів – це дорого коштує», – пояснив міністр.

Зазначимо, раніше Міжнародний валютний фонд повідомляв, що потреби України у зовнішньому фінансуванні у 2023 році становитимуть від 3 до 4 млрд доларів на місяць, однак також можуть зрости до 5 млрд доларів у разі продовження обстрілів інфраструктури. 18 млрд доларів наступного року Україна отримає від Євросоюзу.