Андрій Трусов завоював вже п'яту медаль на Іграх у Парижі

У суботу, 7 вересня, Україна на Паралімпіаді-2024 у Парижі завоювала 12 нагород, п’ять з яких – золоті, і після десяти змагальних днів піднялась на 7 місце серед усіх країн-учасниць.

Ігор Цвєтов вдруге став чемпіоном Паралімпійських ігор-2024, перемігши у бігу на дистанції 200 метрів. Микола Синюк взяв бронзу у веслуванні (байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2). Віктор Дідух завоював золото у настільному тенісі, у фіналі здолавши китайця Жао у 5-сетовому поєдинку, а Марина Литовченко взяла срібну медаль.

Одразу дві нагороди вибороли українці у дзюдо – золото завоювали Анастасія Гарник та Олександр Назаренко. Юрій Бабинець став третім у паверліфтингу у ваговій категорії до 88 кг.

Ігор Німченко став бронзовим призером у плаванні на дистанції 200 метрів комплексом (клас SM10), а Андрій Трусов здобув друге поспіль особисте золото, перемігши на дистанції 50 метрів батерфляєм. На 200-метрівці вільним стилем Денис Остапченко завоював срібло, а Сергій Паламарчук – бронзу. Також Україна стала срібною призеркою Паралімпіади-2024 у жіночій командній шпазі, програвши Китаю у фіналі з рахунком 37:45.

Як наслідок, за підсумками десяти змагальних днів Україна у медальному заліку Паралімпіади-2024 піднялась на одну сходинку і тепер посідає сьоме місце. У доробку українців 79 нагород – двадцять одна золота, двадцять шість срібних і тридцять дві бронзових медалі. За кількістю медалей вони йдуть п’ятими.

Топ-7 збірних за кількістю виграних нагород:

1. Китай – 216 медалей (94 золотих + 73 срібних + 49 бронзових)

2. Велика Британія – 120 медалей (47 + 42 + 31)

3. США – 102 медалей (36 + 41 + 25)

4. Нідерланди – 55 медалей (26 + 17 + 12)

5. Італія – 71 медаль (24 + 15 + 32)

6. Бразилія – 86 медалей (23 + 25 + 38)

7. Україна – 79 медалей (21 + 26 + 32)

Нагадаємо, Паралімпіада-2024 у Парижі розпочалася 28 серпня та триватиме до 8 вересня.