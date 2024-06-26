Україна завершила свої виступи на Євро-2024

У третьому раунді групового етапу Євро-2024 Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією. Оскільки в паралельному матчі Румунія та Словаччина також зіграли внічию – 1:1, збірна України посіла останнє місце в групі та стала першою в історії чемпіонатів Європи командою, яка вилетіла з турніру з 4 очками.

Перед останнім туром групового етапу чемпіонату Європи у групі Е всі команди мали по три очки, проте через гіршу різницю забитих і пропущених мʼячів збірна України перебувала місце. Лише перемога в останньому поєдинку з Бельгією гарантувала підопічним Сергія Реброва місце в плей-оф, а в разі нічиєї українці могли пройти далі, якби в матчі румунів зі словаками не було так само нічиєї.

Вже на 4-й хвилині Судаков знайшов на лівому фланзі Миколенка, і лідер «Евертона» небезпечно прострілив у воротарський – на жаль, партнери не підтримали. За трохи де Брюйне виводив Лукаку сам на сам, але Трубін вчасно вийшов з воріт і заблокував удар бельгійця. Українці намагались пресингувати суперника на його половині поля, змушуючи бельгійців нервувати і помилятись.

Тимчик і Сваток у захисті діяли майже бездоганно, легко перекушуючи спроби зіркових візаві. Гра потроху заспокоїлась, і команди вичікували на помилку один одного, не форсуючи події на полі. Команда Реброва якісно тримала м’яч – приємно дивувала дисципліна: якість пасу під пресингом і відсутність страху та розгубленості, що спостерігалось у матчі проти Румунії.

На 20-й хвилині Яремчук вирішив пробити з далекої відстані – Кастелс контролював. За мить вже Довбик спробував вистрілити з лівої, але м’яч зрізався з ноги і пролетів повз праву стійку.

В середині тайму Кастань небезпечно прострілював у воротарський – Забарний у шаленому стрибку головою нівелював загрозу. Україна віддала ініціативу бельгійцям, сподіваючись на стрімкі контратаки. Хороший шанс розпакувати ворота Трубіна втратив де Брюйне – після удару зі стандарту м’яч просвистів повз праву стійку. У відповідь Судаков увірвався у штрафний і вже у падінні спробував витиснути максимум з епізоду – Кастелс встиг зреагувати на удар.

На другу половину зустрічі команди вийшли без замін. Бельгійці продовжили тиснути, але стали трохи більше бити. Це, однак, не приносило якихось дивідендів – захист «синьо-жовтих» працював як єдиний механізм. На 55-й хвилині бельгійці розіграли кутовий і з лінії штрафного намагались потужно пробити – Миколенко постелився і заблокував удар. Пізніше Україні відверто пощастило: Доку зумів прострілити з лівого флангу і Лукаку дивом не встиг замкнути.

На 65-й хвилині українці помилились у центрі поля, м’яч отримав Лукаку, правим флангом пройшов до нашого штрафного і цілив у дальній кут – Трубін у падінні дістав. На 73-й хвилині Трубін врятував збірну України від суперудару Карраско. Витримавши ще декілька спроб суперника, «синьо-жовті» втекли у перспективну контратаку, але Довбик знову затягнув з ударом – і м’яч було вибито на кутовий. На 79-й хвилині Судаков знайшов пасом Довбика, Артем таки зміг пробити, влучивши у зовнішній бік воріт.

До кінця матчу жодній з команд так і не вдалося забити, що влаштовувало бельгійців, проте не українців. Збірна України набрали 4 очки і вилетіла з подальшого розіграшу турніру. У бельгійців стільки ж – вони фінішували третіми і проходять далі. Румуни та словаки, які зіграли в результативну нічию, так само з 4 очками посіли перше та друге місце відповідно.