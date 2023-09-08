Україна повернула додому ще 9 дітей

Україні вдалося повернути ще дев'ятьох українських дітей, яких незаконно утримували росіяни. Про це 8 вересня повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

«Історії цих дітей вражають. Я неодноразово наголошував, що кожне повернення, як спецоперація. Адже долі дітей різні, але кожному з них довелося пройти через випробування», – наголосив Лубінець.

Зокрема, двоє дітей довгий час перебували на тимчасово окупованих територіях і тепер, їх вдалося повернути батькам. Окрім того, до України повернули хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували.

«Він пройшов всі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні», – додав омбудсман. З безпекових міркувань Лубінець не можемо розголошувати деталі повернення.

Станом на кінець серпня Україна підтвердила незаконне вивезення 19 546 дітей. 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої зі справ дітей РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконному вивезенні українських дітей з окупованих територій до Росії. Російська омбудсменка заявляла про вивезення з України понад 700 тис. дітей. Хоча в Україні переконані, що такі дані не відповідають дійсності.