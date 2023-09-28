Ріта Бурковська у фільмі «Бачення метелика

Українська акторка Ріта Бурковська на церемонії SeptimiusAwards у Нідерландах перемогла у категорії «Найкраща європейська акторка». Відзнаку їй принесла роль у стрічці «Бачення метелика» Максима Наконечного.

Фільм розповідає про аеророзвідницю з позивним «Метелик», яка повертається з полону. Її чекають рідні, друзі, побратими та коханий. Але нове життя приносить і нові виклики.

Дебют режисера Максима Наконечного – це жорстка та сюрреалістична історія про жінку-воїна, яка не бажає бути жертвою. Після звільнення з ворожого полону аеророзвідниця Ліля намагається повернутися до свого мирного життя в Україні. Біль і травма через пережите повсякчас виринають на поверхню, ніби уві сні, та щось всередині неї не дозволяє забути, чому вона мусить жити далі.

Це дебютна повнометражна робота режисера Максима Наконечного. Сценарій фільму він написав спільно з письменницею та режисеркою Іриною Цілик («Земля блакитна, ніби апельсин», «Я і Фелікс»). Головні ролі зіграли Маргарита Бурковська, Любомир Валівоць, Наталія Ворожбит, Мирослав Гай та інші.

У 2022 році «Бачення метелика» брав участь в конкурсній програмі Каннського фестивалю «Особливий погляд». На Одеському міжнародному кінофестивалі, який у 2022 році відбувся у межах Варшавського міжнародного кінофестивалю, картина здобула нагороду як «найкращий український повнометражний фільм». Українська прем’єра стрічки пройшла на шостому Київському тижні критики.

Septimius Awards – це престижна церемонія нагородження, яка приділяє особливу увагу виявленню та заохоченню нових незалежних талантів, підтримці фантастичних фільмів і об’єднанню всіх елементів кіновиробництва та оповідання, включаючи художню літературу, науководокументальну літературу, анімацію, телесеріали та сценарії.