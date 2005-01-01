Українська бабуся стала героїнею популярної дитячої книжки в США

КультураКатерина Чурилова, сьогодні, 16:044130

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Українська бабуся стала героїнею популярної дитячої книжки в США
фото ілюстрація з книги
Українка у книзі є тренером успішної дівчачої футбольної команди

76-річна емігрантка з України Віра Мороз, яка нині мешкає у місті Портленд в штаті Орегон у США, стала прототипом для героїні дитячої історії «Беш і Люсі зустрічають команду Віри та чарівних звірів». Книгу написала подруга доньки Віри Мороз, Ліса Кохн, у співавторстві з 9-річним сином Майклом – названим онуком жінки. Книга побачила світ у травні 2018 року, повідомив «Голос Америки».

У книжці жінка є тренером успішної дівчачої футбольної команди та помічницею міського голови.

«Її форма була зшита блакитним і золотим українськими кольорами, і вона та її гравці носили у волоссі квіткові композиції в українському стилі. Команда Віри перехитрила, випередила, перекричала і перемогла кожну команду дівчат у місті, країні та штаті», – так описують жінку автори книги.

Книжка має назву «Беш і Люсі зустрічають команду Віри та чарівних звірів»

У реальному житті Віра Мороз ніколи не була професійним тренером, але вона нерідко грає у футбол із рідними онуками і Майклом. Вона також проводила час із собакою Люсі, яка приносила м'яч. Це наштовхнуло Майкла на ідею зробити Люсі в книжці прихильницею футболу.

Ліса та Майкл почали разом писати книжки, коли Майклу було п'ять років. У той час якраз померла їхня собака Люсі, і це був їхній спосіб, щоб упоратися з болем втрати. Люсі стала головною героїнею книжки, яка всюди супроводжує хлопчика Беша (образ оснований на Майклові). Книжка про Віру Мороз стала третьою в серії.

Віра Мороз із донькою Тетяною і внуком Лук'яном

Українка приїхала до Сполучених Штатів 2005 року, щоб допомогти доньці доглядати новонародженого сина, та залишилися там жити.

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