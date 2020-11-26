Обидві книгарні працюють у одній будівлі і під спільною вивіскою, але мають різних власників

У Львові зачиняють «Українську книгарню», що розташована на просп. Шевченка, 8, поруч із книгарнею Наукового товариства імені Тараса Шевченка (НТШ). ZAXID.NET з’ясував, що стало причиною закриття однієї з книгарень та чому дві книгарні, що працюють під однією вивіскою, мають різних власників.

Резонанс про продаж книгарні Наукового товариства імені Шевченка виник після того, як 25 листопада про її закриття на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній кандидат у мери Львова Юрій Михальчишин. Низка львівських видань також повідомили про закриття книгарні НТШ. Причиною помилкових повідомлень про «закриття книгарні НТШ» очевидно стала вивіска на фасаді будинку, яка розташована відразу над двома книгарнями.

Вранці 26 листопада заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко цю інформацію спростував і уточнив, що йдеться про закриття сусідньої «Української книгарні».

Книгарня, що належить ТзОВ «Українська книгарня», справді припиняє роботу з 1 січня 2021 року. Її керівниця і співвласниця Ольга Огризло розповіла ZAXID.NET, що причиною закриття є спад продажів та перехід читачів у онлайн.

«Книгарня є у нашій власності, тому мене дивує такий резонанс навколо її закриття. Працювати на ентузіазмі ми не можемо й прийняли таке рішення [про здачу приміщення в оренду], як один із варіантів виходу з ситуації», – каже Ольга Огризло.

За її словами, фінансові труднощі в книгарні почалися задовго до карантину – у Львові відкрили багато нових книгарень і, водночас, у останні роки значно зросли продажі книг у онлайн-магазинах. Після закриття книгарні там працюватиме новий орендар, який, за словами Ольги Огризло, має зберегти тематичний профіль роботи.

Керівниця юридичного відділу управління комунальної власності Львівської міськради Світлана Бордіян пояснила ZAXID.NET, що приміщення і книгарні НТШ, і «Української книгарні» були спершу у державній власності, а у 1990-х перейшли у комунальну власність міста. У 1998 році ЛМР дозволила викупити приміщення площею 73,8 м2 науковому товариству, яке розрахувалося за нього книжками і журналами.

Головна бухгалтерка НТШ Ольга Максимишин уточнила ZAXID.NET, що НТШ й до приватизації належало лише приміщення, де зараз працює їхня книгарня.

ТзОВ «Українська книгарня» у 2001 році купило у міста сусіднє з НТШ приміщення площею 82,10 м2, яке ця книгарня орендувала з 1994 року. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Українська книгарня» належить львів’янці Ользі Огризло та мешканці Брюховичів Любов Старак.