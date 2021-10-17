Катерина Бабкіна отримала перемогу за книжку «Мій дід танцював краще за всіх»

36-річна українська письменниця родом з Івано-Франківська Катерина Бабкіна отримала головну нагороду премії Центральної Європи Angelus, яку вручають щороку за найкращу прозову книгу, опубліковану польською мовою. Літераторка отримала нагороду за серію оповідань «Мій дід танцював краще за всіх» (видавництво Warsztaty Kultury). Про це повідомляється на офіційному сайті нагороди Angelus.

Бабкіна отримає премію у розмірі 150 тис. злотих (близько 1 млн грн). Польський літературний критик Богдан Задура, який здійснив переклад книжки, отримає 40 тис. злотих.

Крім того, Катерина Бабкіна отримала Приз глядацьких симпатій імені Наталії Горбанєвської. Цією відзнакою нагородили за підсумками читацького онлайн-опитування. Письменниця також отримає тримісячну стипендію на резиденцію у Вроцлавському домі літератури.

Книга оповідає історію п’яти родин, наймолодші представники яких зустрічаються у перший рік незалежності України в школі. Діти згодом стають найкращими друзями, а історії їхніх родин про перипетії, які довелось пройти кожному – стають тією ниткою, з допомогою якої Бабкіна майстерно зшиває оповіді воєдино. Мова йде про низку трагічних подій в історії України – від двадцятих років в Харкові і знищення театру Леся Курбаса через Голодомор, Другої світової, дев’яностих й кількох хвиль еміграції до війни на Донбасі, зазначає ONLINE.UA.

Катерина Бабкіна — українська письменниця, сценаристка і драматургиня. Вона є авторкою 13 збірок поезії і прози для дітей і дорослих. Її твори перекладались польською, чеською, російською, румунською, німецькою, англійською, французькою, шведською мовами. Бабкіна є авторкою поетичних збірок «Вогні святого Ельма», «Гірчиця», «Знеболювальне і снодійне», «Заговорено на любов»; збірок оповідань «Лілу після тебе», «Щасливі голі люди»; роману «Соня»; збірок дитячих повістей «Гарбузовий рік» та «Шапочка і кит»; нон-фікшину для дітей «Сила дівчат» (у співаворстві з Марком Лівіним), воркбуку «Звичка писати», пише «Укрінформ».

Що це за нагорода?

Літературна нагорода Angelus у вигляді премії та статуетки вручається щороку з 2006 за найкращу прозову книгу, опубліковану польською мовою попереднього року. Організатором і фундатором є місто Вроцлав. Лауреатом може стати письменник, який походить із Центральної Європи (Австрія, Албанія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Естонія, Латвія, Литва, Північна Македонія, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія).

Премію вручають за найкращі прозові твори авторам, які у своїх текстах звертаються до найважливіших, найбільш актуальних тем сучасного світу, дають поштовх до міркувань і глибокого пізнання інших культур. Українські письменники вже не вперше стають лауреатами премії Центральної Європи Angelus. У попередні роки її отримали Юрій Андрухович за книгу «Дванадцять обручів» 2006, Оксана Забужко за її «Музей покинутих секретів» 2013, Сергій Жадан за «Месопотамію» 2015.