«Українська пісня 2018» назвала перших хедлайнерів львівського концерту

КультураД.Ц., 31 травня6450

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«Українська пісня 2018» назвала перших хедлайнерів львівського концерту
О.Torvald візьме участь у проекті «Українська пісня»

Національний музичний проект «Українська пісня», який цьогоріч відбудеться 18 серпня на «Арені Львів», оголосив імена перших чотирьох хедлайнерів: «Воплі Відоплясова», Pianoбой, О.Torvald і Alyosha.

Проте імена ще 13 популярних виконавців та гуртів, які виступлять у масштабному пісенному шоу, організатори не оголошують.

Разом із зірками на сцену вийдуть молоді артисти – десять переможців відбіркового туру, який наразі триває. Загалом «Українська пісня 2018» об’єднає в одному концерті 27 виконавців.

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