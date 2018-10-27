Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у фінал Чемпіонату світу в Сінгапурі

Еліна Світоліна провела напружений матч, але вийшла у фінал

Українська тенісистка Еліна Світоліна у доволі напруженому матчі перемогла Кікі Бертенс з Нідерландів (2:1 (7:5, 6:7 (7), 6:4) та вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA у Сінгапурі.

Як повідомив Телеканал новин «24», це був не просто напружений матч. Тенісистки витратили на гру дві години та 42 хвилини, зігравши усі сети. У першому з них суперниці обмінялися подачами. А у дванадцятому Геймі Світоліна на подачі Бертенс виграла сет.

Другий сет розпочався з того, що голландка виграла два гейми поспіль. Та у десятому геймі не зуміла тричі поспіль реалізувати сет-пойнт. Тож згодом довелося грати тай-брейк. Та цього разу успіх таки був на стороні представниці Нідерландів.

Тож все вирішувалося у третьому сеті. Ще у другому геймі, який Світоліна програла на своїй подачі, українка тричі відіграла брейк-пойнт (загалом подавала 21 раз). Однак Світоліна взяла дві поспіль подачі суперниці, у десятому геймі двічі відіграла брейк-пойнт суперниці а реалізувала матч-пойнт.

Таким чином Еліна Світоліна вийшла у фінал Чемпіонату світу. Її суперниця стане відома згодом. Вона визначиться у парі Слоан Стівенс – Кароліна Плішкова.