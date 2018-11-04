Українські кіберспортсмени перемогли на міжнародному турнірі з Counter-Strike

Наступним турніром для NAVI стане IEM Chicago 2018 у США, який почнеться 6 листопада.

В ніч на 4 листопада, відома українська кіберспортивна команда NAVI (Natus Vincere) перемогла у міжнародному турнірі Blast Pro Series Copenhagen 2018 з Counter-Strike: Global Offensive. За повідомленням BBC, представники NAVI на турнірі у Копенгагені програли лише один матч, а фіналі українці здолали шведську команду Ninjas in Pyjamas. Гравця NAVI Олександра "s1mple" Костильова визнали найціннішим гравцем турніру. За перемогу у змаганнях NAVI отримає 125 тис. доларів. Загальний призовий фонд змагань склав склав 250 тис. доларів. Наступним турніром для NAVI стане IEM Chicago 2018 у США, який почнеться 6 листопада.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter