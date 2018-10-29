Українські кінокритики вперше вручили премію вітчизняним фільмам

Премію вручали у семи номінаціях

Українські кінокритики вперше вручали власну премію «Кіноколо» вітчизняним фільмам. Премією, згідно із регламентом, визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України.

Найкращим фільмом став «Донбас» Сергія Лозниці, який також представляє Україну в «оскарівських» перегонах. Сергій Лозниця також відзначений як найкращий режисер.

Нагороди за найкращі акторські роботи отримали Ірма Вітовська за роль баби Прісі у фільмі «Брама» Володимира Тихого та В'ячеслав Довженко за роль Серпня у «Кіборгах» Ахтема Сеїтаблаєва.

Найкращим документальним фільмом стала «Дельта» Олександра Течинського.

Стрічка Дмитра Сухолиткого-Собчука «Штангіст», створена за підтримки Львівської кінокомісії, удостоєна премії за найкращий короткометражний фільм.

Премія «Відкриття року», яка вручається за найкращий повнометражний дебют, присуджена Марисі Нікітюк за стрічку «Коли падають дерева», прем’єра якої відбулась у рамках Берлінале.

До комітету «Кінокола» входять кінокритики та кінознавці, які є членами FIPRESCI (міжнародна федерація кінопреси); українські кінокритики, чиї рецензії та критичні матеріали виходять в друкованій пресі, онлайн-медіа, на радіо або телебаченні; журналісти, які видають аналітичні матеріали про українське кіно в ЗМІ.

На премію номінувалися стрічки українського виробництва, які були вперше показані в Україні в період з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року включно, а саме мали кінотеатральний прокат на території України або були показані вперше на українському кінофестивалі.