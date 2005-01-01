Українські мурали увійшли до списку кращих витворів вуличного мистецтва 2017 року

КультураВолодимир Пиріг, 22 січня8531

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Українські мурали увійшли до списку кращих витворів вуличного мистецтва 2017 року
фото facebook.com/geo.ya.1

Три українських мурали увійшли до списку найкращих світових вуличних витворів мистецтва у 2017 році. Список найкращих вуличних картин склав та оприлюднив сайт I support street art.

У списку кращих – два київських мурали та один харківський. Так, одним з них є робота італійського художника створена в рамках проекту Art United Us «Розум, тіло і душа», яка розташована у Києві за адресою Верхній Вал 44. На муралі зображений ведмідь з людськими руками.

Київський мурал, який став одним з кращих у 2017 році

Ще однією «перлиною» з Києва у списку став малюнок художника з Аргентини, на якому зображено двох голубих левів.

Третім українським муралом у списку стала велика голова, яка намальована на одній з харківських стін.

Цей харківський мурал також став одним з кращим за версією сайту I support street art

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