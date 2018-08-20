Українські паралімпійці стали першими у медальному заліку Чемпіонату Європи з плавання

СпортЮрій Братюк, 20 серпня1150

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Українські паралімпійці стали першими у медальному заліку Чемпіонату Європи з плавання
Лідеркою за кількістю нагород стала українка Єлизавета Мерешко - на її рахунку 5 золотих та 3 срібні медалі

Паралімпійська збірна України завершила Чемпіонат Європи з плавання на першому місці в медальному заліку.

Українські спортсмени з великим відривом стали першими у медальному заліку Чемпіонату Європи з плавання, який тривав з 13 по 19 серпня в ірландському Дубліні. Українці записали до свого активу одразу 106 медалей, в тому числі 33 золотих, 44 срібних і 29 бронзових. Варто відзначити, що лідеркою за кількістю нагород стала українка Єлизавета Мерешко. На її рахунку 5 золотих та 3 срібні медалі.

Таким чином Україна значно випередила найближчих переслідувачів – Італію та Великобританію, які посіли у рейтингу друге та третє місця відповідно.

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