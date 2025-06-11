Київські школярі посіли перше місце у художньому виклику

Вперше за 8 років українські учні отримали перемогу у Всесвітній олімпіаді з креативності. Золото виборола команда «Вибух» київського ліцею №143, повідомляє «Освіторія». Для свого художного проєкту українці використали мозаїки Алли Горської.

Олімпіада Destination Imagination – найбільша в світі міжнародна освітня програма для розвитку креативності. Її метою є розвинути в дітей потенціал майбутніх інноваторів. Україна бере у ній участь від 2018 року, всесвітній фінал конкурсу відбувається у США.

Команди обирають один з 6 напрямків:

художній;

науковий;

суспільний;

інженерний;

технічний;

імпровізаційний.

Далі команда отримує мультипредметне завдання, яке спонукає учнів провести дослідження, створити пристрої, декорації, костюми й інтегрувати це у 8-хвилинну історію. Усі напрацювання пропонують лише члени команди.

Експерти оцінюють командну співпрацю, ризики, креативність, використання матеріалів, розуміння завдання виклику. Балами оцінюють командний і миттєвий виклики. Команда має побудувати своє розв’язання в умовах обмеженого часу, простору і бюджету – це стимулює креативне мислення.

Українська команда «Вибух» з київського ліцею №143 (тренерка – Ольга Морозова) посіла І місце у художньому виклику серед команд ІІІ вікового рівня, а також отримала спеціальну нагороду «Ренесанс» за визначні успіхи в акторській майстерності, дизайні декорацій та інженерії. За основу своєї історії команда взяла мозаїки Алли Горської, які зруйнували в окупованих Маріуполі і Донецьку.

«Ми не сподівалися на перше місце, тому що знали, як це складно в умовах шаленої конкуренції між дуже сильними американськими і китайськими командами. Але тим яскравіші наші емоції і більша наша гордість від того, що ми підняли український прапор на п’єдесталі всесвітнього фіналу. Ми відчули шалену підтримку. Весь 7-тисячний зал аплодував перемозі України! Ми невимовно щасливі», – розповіла у коментарі «Освіторія» тренерка команди «Вибух» Ольга Морозова.

Водночас у фіналі українські команди мають дипломатичну і просвітницьку місію: знайомлять всіх учасників з українською культурою, розповідають про події в країні, умови, в яких українські діти навчаються і готуються до змагань.

У всесвітньому фіналі олімпіади Destination Imagination взяли участь 602 команди з 13 країн світу. Україну представляли 5 команд з різних областей України. Ще одна команда «Ейсики» з київського ліцею «Школа сучасної освіти «ACE» посіла четверте місце у художньому виклику серед команд І вікового рівня.