Українські співаки зібралися виступити на пісенному фестивалі у Росії

У Росії на фестивалі «Дикая мята 2018» збираються виступити українські артисти YUKO, «Счастливые люди» і «Валентин Стрикало». Про це йдеться у анонсі на сайті події.
Фестиваль відбудеться в селі Бунирьово Тульської області (Росія) 9-11 червня. Загалом заплановано виступ 74 артистів, серед них – і українські виконавці. Це дует YUKO, який виник 2016 року на шоу «Голос країни» (їхнім наставником їх був Іван Дорн), гурт «Счастливые люди» та «Валентин Стрикало».
Афіші фестивалю з українськими виконавцями
Як писав ZAXID.NET, українські артисти поїдуть розважати росіян на фестиваль довіреної особи Путіна у Сколоково.
Нагадаємо, в парламенті зареєстрували законопроект, який може запровадити заборону для українських артистів виступати в РФ.
Зокрема, українським артистам хочуть заборонити виступати в Росії та на територіях, які не підконтрольні українській владі. Таке рішення, за пропозицією депутатів, має діяти до виведення всіх незаконних збройних формувань з території України.
Порушення такої заборони пропонується карати штрафом, арештом до шести місяців або трьома роками обмеження волі. При повторному порушенні – позбавленням волі від 3 до 5 років.
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