Українські співаки зібралися виступити на пісенному фестивалі у Росії

КультураКатерина Чурилова, сьогодні, 14:3131671

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Українські співаки зібралися виступити на пісенному фестивалі у Росії
фото афіша фестивалю
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У Росії на фестивалі «Дикая мята 2018» збираються виступити українські артисти YUKO, «Счастливые люди» і «Валентин Стрикало». Про це йдеться у анонсі на сайті події.

Фестиваль відбудеться в селі Бунирьово Тульської області (Росія) 9-11 червня. Загалом заплановано виступ 74 артистів, серед них – і українські виконавці. Це дует YUKO, який виник 2016 року на шоу «Голос країни» (їхнім наставником їх був Іван Дорн), гурт «Счастливые люди» та «Валентин Стрикало».

Афіші фестивалю з українськими виконавцями

Як писав ZAXID.NET, українські артисти поїдуть розважати росіян на фестиваль довіреної особи Путіна у Сколоково.

Нагадаємо, в парламенті зареєстрували законопроект, який може запровадити заборону для українських артистів виступати в РФ.

Зокрема, українським артистам хочуть заборонити виступати в Росії та на територіях, які не підконтрольні українській владі. Таке рішення, за пропозицією депутатів, має діяти до виведення всіх незаконних збройних формувань з території України.

Порушення такої заборони пропонується карати штрафом, арештом до шести місяців або трьома роками обмеження волі. При повторному порушенні – позбавленням волі від 3 до 5 років.

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До теми

Українські артисти поїдуть розважати росіян на фестиваль довіреної особи Путіна ZAXID.NET
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