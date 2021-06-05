Українська пара Людмила Лузан – Анастасія Четверікова перемогли на чемпіонаті Європи з веслування, який проходить у польському місті Познань. Українки виграли фінальний заїзд в каное-двійці на дистанції 500 метрів. Це олімпійська дистанція, в якій Лузан і Четверикова представлятимуть Україну на Олімпіаді, пише «Укрінформ».

До слова, 4 червня 24-річна Людмила Лузан, яка народилася на Івано-Франківщині, але виступає за полтаву, стала найкращою в одиночному каное на дистанції 500 метрів і також виграла золоту медаль. Для Лузан це перше «золото» чемпіонату Європи, в 2018 році вона ставала бронзовою призеркою в цій дисципліні.

Також зазначимо, що «бронзу» на ЧЄ з веслування здобула пара українських спортсменів Віталій Вергелес – Андрій Рибачок. Цю медаль вони завоювали на каное-двійці, дистанція склала 500 м.