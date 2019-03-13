Український фільм «Гуцулка Ксеня» зібрав у прокаті 1,8 млн гривень

Олег Стефан у фільмі «Гуцулка Ксеня»

За перший вікенд кінопрокату український фільм «Гуцулка Ксеня» зібрав 1,8 млн гривень та опинився у топ-10 вітчизняного рейтингу касових зборів.

Серед фільмів, які стартували одночасно, 7 березня, український музичний фільм посідає четверте місце.

Усіх очікувано випередив «Капітан Марвел», зібравши майже 37 млн грн. Мультфільм «Королівські коргі» має майже 11 млн грн. Комедія «Батьки легкої поведінки» із сумою в 2,2 млн грн замикають чільну трійку.

Також 7 березня стартувала драма із Джулією Робертс у головній ролі «Повернути Бена». Ця картина зібрала 224 тис. грн.

Серед українських фільмів, прокат яких зараз триває, першими йдуть «Свінгери 2». За цей вікенд вони зібрали 4 млн грн. Еротична комедія уже другий тиждень перебуває у прокаті, а її загальні касові збори становлять 11,5 млн грн.

«Гуцулка Ксеня» посідає друге місце серед українських фільмів.

Українське кіно у прокаті представляють також «Крути 2018». Фільм йде уже п’ять тижнів. За цей час він встиг зібрати 7,2 млн грн. За вікенд картина отримала 10 тис. грн.

Замикає 20-ку українського кінопрокату українсько-польський фільм Кшиштофа Зануссі «Ефір». Він у прокаті уже 3 тижні. Його загальні збори складають 513 тис. грн. За останній вікенд стрічка зібрала 6,4 тис. грн.

Нагадаємо, що 16 березня у «Кінопалаці» відбудеться зустріч із знімальною групою фільму «Гуцулка Ксеня».