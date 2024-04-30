Стрічка «Назавжди-Назавжди», яку зняла режисерка Анна Бурячкова, отримала головну нагороду на 43-му Стамбульському міжнародному кінофестивалі. «Золотий тюльпан» вручають за найкращий фільм міжнародного конкурсу, повідомляє Держкіно.

Також фільм отримав нагороду FIPRESCI, яку вручає журі кінопреси.

«Назавжди-Назавжди» є повнометражним ігровим дебютом Анни Бурячкової, яка також знімає музичні відео тощо. Однією з останніх її робіт є кліп на пісню співачки Стасік «Герої не вмирають» та «Океану Ельзи». Дія фільму відбувається у Києві кінця 90-х. Головна героїня, Тоня, переходить зі школи в центрі міста до школи у спальному районі й приєднується до компанії, яка шукає пригод. Тоня закохується, але складне минуле переслідує її.

Сценарій Анна Бурячкова написала у співпраці з Мариною Степанською («Стрімголов», «Знебарвлена»). Робота над картиною розпочалась у 2020 році. Світова прем’єра відбулась на Венеційському кінофестивалі.