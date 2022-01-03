Видання, що 16 років виходило російською, заявило про перехід на українську мову

У понеділок, 3 січня, на офіційній Facebook-сторінці української версії журналу Playboy з'явилось оголошення про те, що відтепер видання виходитиме тільки українською мовою. Українською відбуватиметься і онлайн-комунікація з читачами.

«Розпочнемо з новин! Із перших слів, мабуть, здогадався, що Playboy Україна заговорив українською. І не тільки в інтерв’ю з чарівною Христиною Соловій ще у вересні. Легендарний журнал та онлайн-комунікація тепер виключно українською. У Новий рік з новим форматом», – ідеться у повідомленні.

Національна версія журналу Playboy із редакцією в Києві з'явилась в Україні у 2005 році та відтоді журнал виходив тільки російською мовою. Із 2010 року головним редактором журналу Playboy в Україні є Влад Іваненко. У 2020 році він придбав права на бренд в Україні після того, як головний офіс в США заявив про деякі скорочення, зокрема, відмову від друкованої версії та кількох національних версій.

Журнал Playboy – розважальний лайф-стайл журнал для чоловіків – заснував у 1953 році в США Г'ю Гефнер із друзями. Зараз журнал має 28 національних версій, ще 11 закрили раніше.