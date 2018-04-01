Український тестовий майданчик Hyperloop планують створити наступного року

Тестовий майданчик українського варіанту надшвидкісного потяга Hyperloop можливо буде запустити вже в 2019 році, але для цього необхідне обґрунтування від Національної академії наук (НАН) України та дозвіл від компанії американського мільярдера Ілона Маска, яка винайшла цей проект, заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі телеканалу «Еспресо.TV».

«Ми для себе маємо таку етапність. Спершу НАН України надасть нам наукове обґрунтування цього нового виду транспорту. Якщо воно буде достатнім, щоб ми могли перейти до стадії технологічної розробки і тестування, нам необхідно отримати офіційне погодження Hyperloop One, власне підприємства Ілона Маска, та інших компаній», – пояснив міністр.

За його словами, тільки після цього можна переходити «до будівництва тестового майданчика».

«У наших планах – це 2019», – наголосив він.

Разом з тим, Омелян визнав, що це великий проект, який вимагає «багато зусиль, багато координації».

Нагадаємо, що наприкінці лютого Омелян заявив, що в Дніпрі планується будівництво тестового майданчика для впровадження в Україні надшвидкісного сповіщення типу Hyperloop. Про це він розповів після підписання меморандуму про створення Центру транспортних інновацій Hype.UA. Голова «Укроборонпрому» Павло Букін попередньо оцінив його вартість в 3 млрд доларів. Керівник проекту Олександр Озеран зазначив, що 1 км Hyperloop буде коштувати 11-17 млн доларів, а довжина тестового майданчика складе 0,5 км.

Hyperloop – проект вакуумного поїзда, який запропонував у 2012-2013 рр. американський мільярдер Ілон Маск. Такий потяг – це система трубопроводів для переміщення капсули з пасажирами або вантажами. Швидкість такого потяга може досягати 1220 км/год. При цьому проект у США ще не запустили.

До слова, Ілон Маск також створив проект підземного громадського електробуса.